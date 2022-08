Tildelt stor kontrakt med ExxonMobil-selskap

Magseis Fairfield har signert en avtale med ExxonMobil-tilknyttede Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL) for et stort OBN-prosjekt offshore Guyana, fremgår det av en melding onsdag.

Prosjektet forventes å bli utført ved hjelp av selskapets ZXPLR-teknologi og vil vare i minimum 14 måneder, opplyses det.

(TDN Direkt)