Knallsterkt fra Solstad Offshore

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen fredag kl. 9.00



Solstad Offshore (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 1.750,4 1.264,4 Driftsresultat 551,3 −64,3 Resultat før skatt −848,2 −260,5 Resultat etter skatt −849,7 −269,9



Solstad Offshore hadde inntekter på 1,75 milliarder kroner i andre kvartal, en økning på 38 prosent fra samme periode i fjor. Økningen forklares med flere fartøyer i drift, høyere dagrater og bedre flåteutnyttelse.

Skudeneshavn-rederiets justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger ble på 613 millioner kroner, nesten en dobling fra 309 millioner i andre kvartal i fjor.

Ebitda-resultatet er selskapets største på ett kvartal. Segmentet for konstruksjonsskip ledet an i veksten, men også ankerhåndterings- og supplysegmentene viste solid fremgang i et stramt Nordsjøen-spotmarked, heter det fra rederiet.

Ordreinngangen i kvartalet var på cirka 2 milliarder kroner. Helt på tampen av perioden børsmeldte rederiet nye kontrakter til over en halv milliard.

Ordrereserven er nå på 7,2 milliarder kroner. Inkludert opsjoner blir det snakk om 13,9 milliarder.

Valutasmell i milliardstørrelsen

Lenger ned i regnskapet ser det imidlertid mørkere ut. Resultatet før skatt kom inn på minus 848,2 millioner kroner, mot et underskudd på 260,5 millioner i andre kvartal 2021.

Finansresultatet tynger her med et underskudd på 1,4 milliarder, der urealiserte valutatap oppgis til 1,1 milliarder og rentekostnader står for 309 millioner. Til sammenligning var det negative valutaeffekter på 90 millioner i andre kvartal i fjor, og rentekostnadene var på 254 millioner.

Valutasmellen forklares med at mye av rederiets gjeld er i dollar. De høyere rentekostnadene forklares med et høyere rentenivå.

Netto rentebærende gjeld ved utgangen av kvartalet var på 20,8 milliarder kroner, mot 19,4 milliarder ett år tidligere, der valutaendringer ligger bak økningen.

I første kvartal i år bokførte Solstad Offshore et underskudd på 220 millioner før skatt, men selskapet varslet samtidig om stadig bedre markedsutsikter og store forventninger til offshoreaktiviteten.

Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største aksjonær i rederiet med 24,8 prosents eierandel. Solstad Offshore-flåten består av 80 aktive fartøyer. Gjennomsnittlig utnyttelse i andre kvartal var på 91 prosent, mot 88 prosent i andre kvartal 2021.