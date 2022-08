Høyner kursmål på oljeservice-aksje

Meglerhuset viser til selskapets tilbakeholdenhet fra å forplikte seg til langsiktige kontrakter med lavere avkastning, som resulterer i at Safe Boreas forblir i Nordsjøen og potensielt kan oppnå gode dagrater, påvirker estimatene positivt.

Videre ser Sparebank 1 Markets økt anbudsaktivitet for 2023, og enda mer for 2024, som alt annet likt burde øke sannsynligheten for nye kontraktkunngjøringer i de kommende månedene og representerer en positiv trigger til aksjekursen. Det har også, siden meglerhuset tok opp dekning på aksjen, blitt kommunisert en betydelig mengde PUD-er fra E&P-selskapene, som baner vei for høy aktivitet offshore Norge i årene som kommer.

(TDN Direkt)