Doblet omsetning og EBITDA

Scana fikk en EBITDA på 20 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 8 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Driftsresultatet ble -2,3 millioner kroner (6,5), av en omsetning på 206 millioner kroner i kvartalet (90).

Ordreinngangen for kvartalet ble 270 millioner kroner sammenlignet med 33 millioner kroner for samme periode året før. Konsernets ordrereserve var ved utgangen av kvartalet 444 millioner kroner, mot 126 millioner kroner i andre kvartal 2021.

– Den sterke ordreboken for Energy reflekterer den ledende posisjonen vi har innen elektrifisering. Innen Offshore holder anbudsaktiviteten seg på et høyt nivå. Mens fortsatt høye energipriser skaper et godt makroklima for våre forretningsområder, vil vekst i omsetning og lønnsomhet avhenge av timing og om vi lykkes i pågående anbudsprosesser, kommenterer Styrk Bekkenes, adm. direktør i Scana.

TDN Direkt