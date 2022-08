Deepsea Stavanger tildelt kontrakt med Aker BP

Deepsea Stavanger har blitt tildelt en femårig fast kontrakt med Aker BP for boreprogrammer som skal starte tidlig i 2025, ifølge en melding onsdag.

Dagratene for kontrakten vil være markedsbaserte, innenfor et forhåndsavtalt område. Dagratene skal settes av to meglere ni måneder før hvert kalenderår, opplyses det.

Basiskontraktsverdien er i størrelsesorden 620 millioner dollar til 730 millioner dollar, hvor taket for dagrateintervallet skal justeres basert på en inflasjonsjusteringsformel fra juni 2023. I tillegg til markedsbaserte dagrater skal Aker BP betale ytelses- og drivstoffbesparende incentivbonuser.

Kontraktstildelingen er betinget av godkjenning av lisenspartner og norske myndigheters godkjenning av Plan for utbygging og drift (PUD) av planlagte prosjekter, opplyses det videre.

