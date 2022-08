Får omsider grønt lys – 16 måneder etter planen

Magseis Fairfield meldte i september 2020 om en betinget avtale med en eksisterende, ikke-navngitt kunde for en firemåneders seismikkstudie med havbunnsnoder i Mexicogulfen. Det ble oppgitt at studien ville bli påbegynt i april 2021, betinget av at oppdragsgiver skaffet nødvendige tillatelser og finansiering.

Nå – to år senere, og nesten halvannet år etter at oppstart var forventet – opplyser seismikkselskapet at denne betingede avtalen er gjort om til en bekreftet tildeling.

– Vi er glade for å se fortsatt høy etterspørsel for våre tjenester i Mexicogulfen på bakgrunn av at de lokale myndighetene godkjenner nye lisenser og autorisasjoner. Vi har hatt en god dialog med denne eksisterende kunden gjennom hele prosessen, som nå har resultert i denne tildelingen, sier Magseis Fairfield-sjef Carel Hooijkaas.

Prosjektets oppstart ventes nå å finne sted i fjerde kvartal i år, og varigheten er fortsatt fire måneder.

Magseis Fairfield skal som opprinnelig meldt benytte sin ZXPLR-nodeteknologi i studien.

Denne forenkler styringen og vedlikeholdet av nodene, egner seg til både dypt og grunt vann, og ble tatt i bruk av selskapet første gang i 2017.