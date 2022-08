DNB oppjusterer seismikkaksjer

I en oppdatering fra tirsdag kveld kommer det frem TGS får kursmålet sitt satt opp fra 90 kroner til 150 kroner pr. aksje av DNB Markets – en heving på 66,7 prosent. Samtidig gjentar de hold-anbefalingen. TGS-aksjen blir onsdag formiddag handlet for rundt 155 kroner på Oslo Børs.

Meglerhuset tror bare på en gradvis inntekstvekst for TGS innen seismikk, og DNB legger seg godt under konsensus på driftsresultatestimater for 2023–2024, skriver TDN Direkt.

«Samlet sett er vi bekymret for at konsensus overdriver lete- og produksjonsselskapers appetitt til å øke i leteinvesteringer, og at mangelen på motsykliske investeringer de seneste årene vil begrense TGS' inntjeningsevne. Vi tror at aksjen er rettferdig verdsatt på DCF (neddiskontert kontantstrøm) og inntjeningsmultipler,» skriver meglerhuset i oppdateringen.

Samtidig blir også PGS' kursmål hevet med 3 kroner, til 4 kroner pr. aksje, men DNB Markets gjentar likevel salgsanbefalingen på selskapet.

Ifølge TDN Direkt frykter DNB at PGS ikke vil klare å skape nok kontantstrøm til å møte gjeldsforpliktelsene sine, til tross for at seismikkmarkedet er under bedring.

Endringene fra DNB Markets kommer etter at meglerhuset har byttet analytiker på sektoren.