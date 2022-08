Har to av fem rigger uten jobb

Med en flåteutnyttelse på 67 prosent, fikk boligriggselskapet Floatel International inntekter på 46 millioner dollar i årets andre kvartal. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) landet på 15 millioner, opp fra bare 1,3 millioner dollar et år tidligere.

Av Prosafe-konkurrentens fem boligrigger, er tre på kontrakter med Equinor i Nordsjøen og Brasil, mens én rigg skulle starte på en kontrakt med Shell i Australia som nå er suspendert, og én rigg ligger i opplag.

Selskapet har en samlet ordrebok på 119 millioner dollar. I tillegg kommer eventuelle opsjoner.

Venter økt etterspørsel

I kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag peker selskapet på at det fortsatt er tilbudsoverskudd i markedet for boligrigger, selv om det har bedret seg i første halvår, som har resultert i at prisene fortsetter å være under press. Selskapet er samtidig optimistisk til både etterspørsels- og tilbudssiden.

«Vi venter at etterspørselen etter offshore vil øke basert på anslått høyere aktivitetsnivå blant kundene, men det er usikkert hvor raskt dette vil gå. Dette, sammen med redusert tilbud, vil resultere i at utnyttelsen av flåten og prisene, med noe tidsforsinkelse, vil gradvis bedre seg», skriver selskapet i rapporten.

Restrukturerte i fjor

Med milliardgjeld i et svakt marked for boligrigger, ble Floatel restrukturert i fjor. Der ble gjelden kuttet med 610 millioner dollar og likviditeten forbedret med 100 millioner dollar.

Ved utgangen av andre kvartal hadde boligriggselskapet en rentebærende gjeld på 293 millioner dollar, mens egenkapitalen beløp seg til 359 millioner. Kontantbeholdningen var på 5 millioner dollar.