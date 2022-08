Nær inntektsdobling – India-problemer senket bunnlinjen

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Til tross for at oljeserviceselskapet Magseis Fairfield gjorde det sterkere enn både forrige kvartal og samme periode i fjor, ble resultatet for andre kvartal vesentlig svakere.

Selskapet fikk et driftsresultat på 0,5 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot et tap på driften på 1,3 millioner dollar i samme periode året før.

EBITDA kom på 6,2 millioner dollar, ned fra 9 millioner i fjor, av en omsetning på 103 millioner dollar, opp fra 59 millioner i fjor.

Ordrereserven ved utløp av andre kvartal var på 182 millioner dollar, hvorav leveranser for 2022 utgjør om lag 85 millioner dollar.

Magseis ser en markedsvekst på 25 prosent i 2022 og 20 prosent i 2023. Selskapet skriver at omtrent 92 prosent av synlige prosjekter har blitt tildelt for 2022, og omtrent 41 prosent for 2023, ifølge TDN Direkt.

– Med de nåværende strammere markedsforholdene ser vi ytterligere vekst og forbedringer i priser og vilkår, kommenterer administrerende direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield.