Sikret seg prosjekt i Nordsjøen: – Sterk sesongaktivitet

Shearwater GeoServices har fått tildelt 3D-seismikkprosjekt Devil's Hole Horst i Nordsjøen. Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Oppdragsgiver er North Sea Natural Resources (NSNR), en ny kunde for selskapet.

– Vi er glade for å ønske NSNR velkommen som en ny Shearwater-klient og ser frem til å utføre en sikker, effektiv undersøkelse for å gi geofysiske data over prospektet. Tildelingen er en fortsettelse av den sterke sesongaktiviteten vi opplever i britiske farvann, sier Shearwater-sjef Irene Waage Basili.

STARTER UMIDDELBART: SW Bly skal gjennomføre undersøkelsen. Foto: Shearwater GeoServices

Undersøkelsen vil dekke omtrent 1586 kvadratkilometer og vil bli utført av SW Bly. Prosjektet vil vare i én måned, og starter umiddelbart, opplyser det Bergens-baserte seismikkselskapet.

– Vi er glade for å jobbe med Shearwater på vår første proprietære 3D-seismiske undersøkelse, som er anskaffet over de syv komplette blokkene med britisk lisens P2321, som vil være medvirkende til å definere boreplasser av høy kvalitet, sier Niels Christian Arveschoug, adm. direktør av NSNR.

Shearwater Verdens største skipseiende seismikkselskap med en flåte på 23 seismikkskip.

Har sitt utspring fra GC Rieber Shipping hvor det hadde fire skip. I 2018 kjøpte det Schlumbergers seismikkvirksomhet WesternGeco, med 10 skip og tilhørende utstyr, for 5 milliarder kroner.

Selskapet er ikke børsnotert. Største aksjonær er Rasmussengruppen.

Torsdag kunngjorde Shearwater et nytt, større prosjekt i India, der de er tildelt flere 2D- og 3D-seismikkprosjekter. Samlet representerer de nye kontraktene ca. 21 fartøysmåneder i aktivitet.

Selskapet ble etablert i 2016 av Rasmussengruppen og GC Rieber Shipping, da med fire skip. I 2018 kjøpte det Schlumbergers seismikkvirksomhet WesternGeco, med ti skip og tilhørende utstyr.

GC Rieber Shipping solgte seg ned fra en 17 prosents eierandel i fjor sommer.