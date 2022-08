Magseis-innsider solgte nesten alt

Gneis AS, et selskap nært tilknyttet Ivar Gimse, direktør for forretningsutvikling i Magseis Fairfield, solgte torsdag 930.380 Magseis-aksjer til kurs 8,5307 kroner, går det frem av en børsmelding fredag.

Gimse fikk dermed nærmere 8 millioner kroner for aksjene.

Etter transaksjonen eier Ivar Gimse 91.015 aksjer, hvorav ingen aksjer er eid av Gneis AS.

(TDN Direkt)