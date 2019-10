Nordea-forvalter lanserer stjernefond med 20 grønne favorittaksjer

Nordea-forvalter Robert Næss lanserer et nytt fond med kun norske bærekraftige selskaper i porteføljen, fritt for oljeinvesteringer, skriver Nordea i en pressemelding.

«Nordea Norwegian Stars» er det nyeste tilskuddet i Stars-familien, en samling fond som investerer i selskaper i globale markeder som utmerker seg innenfor miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

– Det er stor interesse for å plassere sparepengene i bærekraftige selskaper. I Norge har vi mange gode selskaper, men med tanke på det grønne skiftet, har Oslo Børs fortsatt en høy andel av olje- og energiselskaper. Vi ser derfor en økt interesse i å investere i norske selskaper som ikke er innenfor oljesektoren, sier Næss i en kommentar.

Oljefritt

Han understreker at fondet ikke vil investere i selskaper som utvinner naturgass, olje og kull.

– Vi investerer ikke i de selskapene som har som formål å være en del av denne verdikjeden, som for eksempel oljeserviceselskaper. Det gjør at fondets karbonfotavtrykk vil være vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre norske fond, fortsetter forvalteren.

Næss påpeker at olje- og energiselskaper på lang og mellomlang sikt ikke har levert høyere avkastning enn andre selskaper på Oslo Børs.

– Vi tror derfor at selv om disse selskapene utgjør en femtedel av børsen så vil ikke den langsiktige avkastningen eller risikoen påvirkes når vi utelater å investere i disse selskapene. På kort sikt vil avkastningen kunne skille seg fra utviklingen på Oslo Børs, sier han videre.

Selskapene fondet vil investere i

DNB, Telenor, Atea, Mowi, Sparebank 1 SMN, Borregaard, Sparebank 1 SR-Bank, Schibsted, Lerøy Seafood, Fjordkraft, Yara, Olav Thon Eiendomsselskap, Quantafuel, BerGenBio, Bakkafrost, Austevoll Seafood, Orkla, Adevinta, Storebrand og Grieg Seafood.

Selskapene fondet ikke vil investere i

Aker BP, Equinor, DNO, Subsea 7, TGS, Aker, Magseis Fairfield, Hunter Group, Odfjell Drilling, Flex LNG, Northern Drilling, Standard Drilling og Pipestone Energy Corp.