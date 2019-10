SpareBank 1 Nord-Norge øker renten på boliglån og på innskudd – begge med inntil 0,25 prosentpoeng.

De nye betingelsene gjelder fra torsdag 26. september for nye lån. For eksisterende lån trer endringen i kraft 8. november.

2,5 prosent

Etter endringen vil beste veiledende boliglånsrente være 2,5 prosent. Den tilbys til unge LO-medlemmer som kjøper sin første bolig.

Renteøkningen kommer som et resultat av Norges Banks økning av styringsrenten på rentemøtet torsdag 19. september.

– At styringsrenten økte var signalisert på forhånd, så det var ikke uventet, sier finansdirektør Bengt Olsen i en melding.

Toppen er nådd

Olsen tror rentetoppen er nådd for denne gang.

– Selv om norsk og nordnorsk økonomi er svært sunn, ser det annerledes ut i verden rundt oss. Det ser vi spesielt på de lange rentene, som er lavere eller like lave som de korte. Verden forventer altså lav økonomisk vekst fremover. Det tilsier også fortsatt lave renter frem i tid. Det er likevel viktig å understreke at forutsetningene kan endre seg og utviklingen kan snu, til tross for at selv sentralbanksjefen indikerer at rentetoppen nå er nådd, avslutter Olsen.