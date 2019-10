Nordea og Danske Bank forteller: Slik investerer rikingene

Artikkelen er en del av større oppslag om private banking i mandagens papirutgave.

Mens Nordea forvalter rundt 1.000 milliarder kroner for sine nordiske private banking-kunder, oppgir ikke banken størrelsen på den norske porteføljen.

Derimot kan Nordea fortelle at 38 prosent av porteføljen var plassert i fond ved inngangen til 2019. Videre sto 21 prosent i enkeltaksjer, 18 prosent på konto (for eksempel sparekonto), 13 prosent i unit link/pensjon (f. eks. fondskonto), 6,5 prosent i alternative investeringer (for eksempel eiendom) og 3,5 prosent i obligasjoner.

38 prosent fond

Fondsbeholdningen fordelte seg på 18,8 prosent i aksjefond, 11,8 prosent i balanserte fond og 7,5 prosent i rentefond.

På fondssiden hevder Nordea å være ledende i private banking-markedet.

– I tillegg til alt som forvaltes i regi av oss, har vi foretrukne partnere i alle verdens markeder som vi samarbeider tett med. Samarbeidet er så tett at vi kan innestå for leveransen – som om den var laget av oss selv, sier leder for Nordeas private banking-virksomhet, Torsten Østensen.

Øker i renter

Totalt tilbyr storbanken private banking-kunder 442 fondsprodukter fra 43 ulike leverandører.

Danske Bank tilbyr blant annet to Aktiv Forvaltning-konsepter med 11 ulike risikomandater, med aksjeandeler på 20–100 prosent, avhengig av kundens risikoprofil. Videre samarbeider banken med store, velkjente forvaltere både lokalt og internasjonalt, og har i overkant av 200 fond fra 8–10 forskjellige leverandører i sitt utvalg.

– I det siste har vi sett lavere risikovilje og høyere nettoinngang i rentefond. Det kan bety økt fremtidsfrykt, men også at kundene anser risikoen i sine formuer som for høy, sier Danske Banks norske private banking-sjef Paal Karstensen.

Lite grønt – ennå

Grønne investeringer (ESG = environmental, social & governance) tiltrekker seg klart økende interesse, men utgjør foreløpig ingen stor del av norske private banking-porteføljer.

– Interessen kommer fra et lavt nivå. Men vi satser sterkt på ESG, og det vil komme mer fra vår kant fremover, sier Østensen i Nordea.

Storbanken lanserte nylig sitt 16. bærekraftige fond, det Robert Næss-forvaltede aksjefondet Nordea Norwegian Stars.

– Vi er ikke der ennå at ESG er avgjørende for investeringsvalg. Kundene driver ikke dette like mye som industrien, det er mer en industristandard. Men det er utvilsomt grunn til å tro at store penger vil gå inn i ESG, sier Karstensen i Danske Bank.