Statsbudsjettet: Skatter og avgifter

I sitt skatte- og avgiftsopplegg for 2020 forteller regjeringen om flere tiltak som er godt kjent fra før, for eksempel at kringkastingsavgiften (lisensen) forsvinner fra 1. januar 2020.

Slik blir NRK-skatten

Fra da vil NRK finansieres gjennom skatten. En husstand med to skattytere vil ifølge Finansdepartementet betale rundt det samme som tidligere, dersom de betalte lisens.

– Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen.

TAR SKATTEGREP: Finansminister Siv Jensen har lagt frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: NTB scanpix

Finansieringen gjennom skatten skjer ved å redusere personfradraget. Skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. Samtidig økes skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt slipper å betale skatt.

– Mange kommer bedre ut av omleggingen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1 500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3 100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, fortsetter finansministeren.

350-kronersgrensen ut

Et annet kjent forslag er å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, populært kalt 350-kronersgrensen.

– Det er viktig at vi får på plass et system for beregning og betaling av avgift ved privatimport som er effektivt, og som sørger for lavest mulig gebyr for forbrukerne. Ordningen vi foreslår, er et godt svar på dette, sier Jensen.

– Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, fortsetter hun.

Samtidig foreslår regjeringen at fritaket for toll økes fra dagens 350 kroner til 3.000 kroner for alle varer utenom næringsmidler.

Det betyr for eksempel at du etter 1. april 2020 slipper toll på klær du kjøper hos utenlandske nettbutikker opptil 3.000 kroner. Denne satsen er i dag på 10,7 prosent.

Vil doble opsjonsfordel

Videre vil regjeringen gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskaper å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning til å omfatte selskaper som har maksimalt 12 ansatte, mens maksimal opsjonsfordel per ansatt foreslås økt fra 500 000 kroner til én million kroner.

Vil fjerne aksjerabatt

Vi tar også med at regjeringen foreslår å fjerne de særskilte reglene om formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper.

Det skal ifølge Finansdepartementet ikke lenger være mulig ved enkle tilpasninger i selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskaper.

Mindre endringer

Av mindre endringer foreslår regjeringen å fjerne skatteplikten og fradragsretten for underholdsbidrag.

Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret, deriblant fagforeningsfradraget, kilometersatsene i reisefradraget, foreldrefradraget, den skattefrie nettoinntekten og formuestillegget i skattebegrensningsregelen og maksimal sparing i BSU.

Bunnfradraget for pendlere øker derimot fra 22.700 til 23.100 kroner, «i tråd med anslått prisvekst».

Eiendomsskatten

Samtidig skriver regjeringen at den tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra fem promille i 2020 til fire promille fra 2021.

«Regjeringen kommer tilbake til dette som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021» heter det.

Mer om skatte- og avgiftsopplegget her.