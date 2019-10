Amatører kjøpte aksjer i september

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i september ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 398 millioner kroner.

Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i mer enn 1.272 milliarder kroner.

Aksjer inn, renter ut

Aksjefond opplevde i september en nettotegning på 611 millioner, mens rentefond ble nettoinnløst for 284 millioner kroner.

Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettoinnløst for 1.817 millioner kroner, obligasjonsfond for marginale 13 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 1.546 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond ble nettotegnet for 55 millioner, mens andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for 16 millioner kroner.

Utlendinger kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 31 millioner kroner i september.

Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 1.238 millioner kroner i måneden.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Til slutt innløste norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) verdipapirfond for netto 1.303 millioner kroner i september, mens utenlandske kunder tegnet for netto 432 millioner kroner.

Amatører kjøpte aksjer

Ser vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 216 millioner kroner i september.

For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 408 millioner kroner.

Norske institusjoner nettotegnet aksjefond for 205 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 217 millioner kroner.

Proffer ned i renter

Ser vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 233 millioner kroner.

Via pensjonsmidler nettotegnet norske personkunder for 828 millioner kroner.

Norske institusjoner innløste rentefond for netto 1.486 millioner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 607 millioner kroner.