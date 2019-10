Duvi Pensjon taper millioner – hvor trygg er pensjonen?

Duvi Pensjon har vært et friskt pust siden selskapet fikk konsesjon i 2015. Da tenker vi både på det klare budskapet om høy aksjeandel – og den harde satsingen.

Etter å ha tapt over 70 millioner kroner i 2016-18, trengte Norges eneste rendyrkede innskuddspensjonsforetak i fjor påfyll av kapital fra sine aksjonærer.

– Blir det bedring i år og når vil dere gå i pluss?

– Vi kunne gått med overskudd i dag, men velger å investere i ny teknologi og vekst. Våre aksjonærer er langsiktige, og vil forandre pensjonsmarkedet, sier daglig leder Asbjørn Erdal til Finansavisen.

På eiersiden finner vi tungvekterne Sector Asset Management, Klaveness og Arne Blystad.

– Våre eiere er solide og innforståtte med at det må investeres for å bygge et ordentlig pensjonsselskap med kundevennlige pensjonsprodukter og prisnivå, sier Duvi-sjefen videre.

– Trolig best i klassen

Til dem som måtte tvile på Duvis evne til å oppfylle fremtidige pensjonsforpliktelser, forsikrer Erdal at kundenes midler er sikre.

– For hver hundrelapp kundene får inn på pensjonskontoen, har de et krav på hundre kroner pluss/minus verdiutviklingen på porteføljen i deres pensjonskonto. Pengene som går inn på pensjonskontoen kan ikke brukes til andre formål, understreker den daglige lederen.

Han viser til konsesjonen fra Finanstilsynet, og at Duvi må leve opp til kapitaldekningskravet.

– For hver hundrelapp kundene får inn, må vi også sette av to kroner i ekstra egenkapital. Denne skal sørge for at balansen er sterk nok til å holde driften i gang. Vi hadde per 30. august en kapitaldekning på 226 prosent i forhold til lovens krav. Dette er trolig best i klassen, sier Erdal.

Ingen garantiprodukter

Som sjef for Norges eneste rene innskuddspensjonsforetak påpeker han at Duvi ikke har noen garanterte produkter (ytelsespensjon med garantert avkastning).

– Fraværet av garanterte produkter gjør at kundenes midler trolig er sikrere hos oss enn hos pensjonsselskaper som også tilbyr ytelsespensjon. Vi er som andre pensjonsselskaper derfor ikke utsatt for garantiforpliktelser i forbindelse med renteendringer, fortsetter Erdal.

Duvi-sjefen trekker også frem at selskapet ikke har lov til gå konkurs.

– I en situasjon hvor selskapet kan komme i økonomiske problemer vil Finansdepartementet oppnevne et administrasjonsstyre som sørger for en ordnet avvikling hvor kundenes midler «selges» til en annen leverandør, sier han.

Duvi har i dag rundt 1.300 bedriftskunder og passer på pensjonen for 23.000 privatpersoner. Forvaltningskapitalen er 700 millioner kroner.

– Flyttegebyr til hinder

Når en bedrift vil flytte pensjonsavtalen fra en pensjonsleverandør til en annen, kan den bli avkrevd et flyttegebyr av selskapet den vil flytte fra.

Minstesatsen for bedrifter som vil flytte pensjonsavtaler er 200 kroner, mens maksimalsatsen er 5.000 kroner per aksjeselskap.

Erdal legger ikke skjul på hva han mener om flyttegebyrer.

– 200 kroner er ikke avskrekkende, men når en bedrift får flere gebyr på 5.000 kroner sitter det lenger inne å flytte pensjonsavtalen. Flyttegebyret hører hjemme i fortiden, da pensjon var komplekst og vanskelig (les: ytelsespensjon), sier Duvi-sjefen.

Hvis et konsern har mange pensjonsavtaler i datterselskapene, kan pensjonsleverandøren ifølge Erdal summere opp mange gebyrer til en høy sum.

– For franchiseselskaper med veldig mange aksjeselskaper kan flyttegebyret bli på mange hundretusen kroner. Da sitter det langt inne å bytte pensjonsleverandør, sier han.

Erdal ser store forskjeller på hvordan flyttegebyret praktiseres.

– Vi mener at flyttegebyret ofte brukes for å hindre bedrifter å flytte pensjonsavtaler. Flyttegebyret bør avskaffes, da det er til hinder for god konkurranse i pensjonsmarkedet.

– Får ingen regning

Når det gjelder flytting av pensjonskapitalbevis for enkeltkunder, kjenner ikke Forbrukerrådet til pensjonsleverandører som tar slike flyttegebyrer.

Dessverre kan de heller ikke si med sikkerhet at noen ikke gjør det.

Duvi-sjef Erdal mener slike flyttegebyrer kan være vanskelige å oppdage.

– I tilfeller pensjonsleverandøren skal ha penger for å flytte pensjonskapitalbeviset ditt, vil du ikke få se noen regning på det, for da trekkes gebyret fra sparesaldoen din, sier han.