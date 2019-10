Nordnets handelsplattform er nede

Nordnets handelsplattformer har vært nede hele torsdag morgen.

Nettmegleren brukte hele 41 minutter på å opplyse kundene om problemet.

«Vi opplever dessverre problemer med våre plattformer. Vi jobber med å løse problemet så raskt som mulig. Vi beklager ulempen dette medfører», fikk kundene vite ettter over 40 minutters handel.

Med en oppgang på over 20 prosent i Nordnet-kundenes tradingfavoritt Norwegian, er flere kunder rasende over å ha tapt muligheten til å realisere gevinsten i åpningsminuttene.

«Har fulgt NAS tett den siste tiden og fikk med meg at NAS åpnet opp 18%+, så krasjer Nordnet!!» skriver en frustrert kunde til Finansavisen.

Ved 10.40-tiden skal problemene være løst.

«Problemene skal være løst. Igjen, vi beklager på det sterkeste at slike feil forekommer. Vi iverksetter tiltak for at slike problemer ikke skal forekomme igjen», skriver Nordnet i en melding på nettstedet Shareville.

– Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig

– Problemet skyldes en teknisk feil i vår instrumentdatabase, som bidro til at kurser ikke vistes korrekt og at det dermed heller ikke var mulig å legge ordrer, sier Anders Skar, Nordnets Norge-sjef, til Finansavisen og fortsetter.

– Dette er selvfølgelig sterkt beklagelig, og noe vi tar på største alvor.

Skar erkjenner at nettmegleren var altfor treg med kommunikasjonen rundt problemene.

– Problemet ble oppdaget ved åpning, og vi må erkjenne at vi burde sendt ut informasjon til kundene før kl 09:40.

Nordnets Norge-sjef er tydelig på at de ikke kan holdes ansvarlig juridisk for tekniske problemer, men åpner opp for å gjøre unntak.

– Våre vilkår fraskriver oss i utgangspunktet fra erstatningsansvar på grunn av tekniske problemer, men i et slikt alvorlig tilfelle ber vi kunder som mener de har krav på en kompensasjon om å sende oss en melding hvor de beskriver dette, så gjør vi en vurdering i etterkant. Alt fokus nå ligger på å løse problemet, sier Skar.

De siste månedene har Nordnet opplevd tekniske problemer med sin handelsplattform ved flere anledninger. Allikevel går ikke Skar med på at Nordnets handelsplattformer er dårligere enn konkurrentenes.

– Nordnet har historisk hatt gode og stabile systemer også sammenlignet med konkurrenter. Men vi har den siste tiden etter sommeren, dessverre hatt problemer for ofte. Dette er noe vi tar på største alvor, og noe vi jobber aktivt med. Vi har for eksempel nylig doblet server kapasiteten, og vi har skilt ut trafikken som går til nordnet.no og til Infront terminaler i ulike kanaler, men dette er noe vi må jobbe videre med slik at det ikke skjer igjen, avslutter Skar.