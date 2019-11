Disse 100 betalte mest skatt i Trondheim i 2018

Odd Reitan, med en ligningsformue på over 6 milliarder kroner, betalte ikke uventet mest skatt i Trondheim i 2018. 53,6 millioner kroner ble det i 2018.

På plassen bak finner vi den lokale eiemdomsutvikleren og styrelederen i Rosenborg, Ivar Koteng. Med en ligningsformue på drøyt en milliard kroner og en nettoinntekt på 42,1 millioner kroner, ble det knappe 22,4 millioner kroner i skatt.

Skattelistene for 2018 viser også at den danske fotballspilleren, Nicklas Bendtner, hadde et lukrativt år i Rosenborg i 2018.

Med en nettoinntekt på 8,9 millioner kroner betalte Bendtner 4,1 millioner kroner i skatt. Ligningsformuen var derimot null.

De 100 som betale mest skatt i Trondheim i fjor betalte tilsammen 500 millioner i skatt.

De 100 hadde også en samlet ligningsformue på 17,3 milliarder kroner, hvorav Reitan og Koteng stod for 7,1 milliarder.

De 100 største skattebetalerne i Trondheim i 2018