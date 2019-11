Delphi-forvalter rir bølgen i tank

Tian Tollefsen klarte i oktober en avkastning på 3,6 prosent for andelseierne i Delphi Norge, mot 1,7 prosent oppgang for fondets referanseindeks – fondsindeksen på Oslo Børs.

Hittil i år er fondet opp 25,4 prosent, mens referansen står i pluss 14,3 prosent. Bare DNB SMB kan matche dette av norske aksjefond så langt i år.

Fortsatt bak på litt sikt

Over tre år er Delphi Norge fortsatt bak markedet, med 9,3 vs. 11,5 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Over fem år er fondet også litt på etterskudd, med 9,2 vs. 9,3 prosent i snitt per år.

I sin oktober-oppsummering påpeker Tollefsen at flere børser nådde nye toppnivåer i løpet av måneden, drevet av tegn til stabiliserende makroindikatorer og optimisme rundt nedtrapping av handelskrigen.

«Nye toppnivåer har historisk vært et positivt signal for avkastningen fremover», skriver han.

Defensivt konsum, herunder Orkla og sjømat, var sektoren som løftet Oslo Børs aller mest i perioden, fulgt av finans og energi. Råvarer og kommunikasjon tynget.

Stadig bull på shipping

Meravkastningen i oktober forklarer Tollefsen – for tredje måned på rad – først og fremst med den høye eksponeringen i shipping.

«Aller mest kom fra olje- og LPG-tankrederiene. Selv om flere av aksjene har doblet seg så langt i år, er de fortsatt ikke i nærheten av å reflektere inntjeningspotensialet de neste 6-12 månedene. Vi beholder en høy eksponering i sektoren», fortsetter forvalteren.

Innen energi bidro BW Offshore og Panoro Energy mest til den sterke oktober-måneden.

Ser «grønn» oppside

«På topp 5-listen i oktober finner vi også Kahoot! og Quantafuel. Kahoot! ble notert på Merkur Market i oktober, og kunne vise til gode kvartalstall, med enorm vekst og gode utsikter», legger Tollefsen til.

Quantafuel fikk drahjelp av at BASF, et av verdens største kjemiselskaper, kom inn på eiersiden.

«Med det bekreftes Quantafuels ledende posisjon innenfor kjemisk resirkulering av plast. Med unntak av Quantafuel var de «grønne» aksjene i porteføljen, som Bonheur, Scatec Solar og Nel, å finne på den svake siden i oktober. Vi anser deres svakhet som midlertidig, og ser oppside både ut året og gjennom resten av sykelen», skriver forvalteren videre.

Ned i laks, opp i IT

Tollefsen må erkjenne at fondet i oktober tapte på undervekten innenfor finans og sjømat.

«Vi mistenker at sjømataksjene, spesielt de norskeksponerte, har gått litt fra seg i det korte bildet. Økt fokus på grunnrentebeskatning i sektoren øker risikoen. Vi har derfor redusert eksponeringen noe», fortsetter han.

Gjennom måneden økte fondet IT-eksponeringen, i hovedsak via Nordic Semiconductor og gjennom ytterligere eksponering i Kahoot!. I tillegg økte fondet marginalt i energi, shipping og industri.

«Dette skjedde på bekostning av fondets råvareaksjer, med redusert eksponering i Yara og salg av Borregaard», opplyser forvalteren.

BW LPG: +132 prosent

De fem største posisjonene i Delphi Norge er (per 31/10) BW Offshore (5,85 prosent), Bakkafrost (5,24 prosent), Frontline (4,42 prosent), Orkla (4,28 prosent) og BW LPG (4,27 prosent).

To shippingaksjer er altså å finne blant de fem største investeringene i fondet.

BW LPG har steget over 132 prosent så langt i år, mens Frontline er opp over 75 prosent.

Nevnte Kahoot!, der Jan Haudemann-Andersen er en av de største aksjonærene, er åttende største investering i Delphi Norge, med 3,76 prosent av midlene investert.