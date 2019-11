Norske Skog er ny Holberg-favoritt

Etter å ha levert omtrent på linje med markedet i 2017 og 2018, har Holbergs norske aksjefond hatt et godt 2019.

Oktober-avkastningen for Holberg Norge kom riktignok inn på 0,3 prosent, mot 1,7 prosent oppgang for referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks.

Så langt i år er fondet likevel opp 17,2 prosent, mot referansens 14,3 prosent.

Over tre år er snittavkastningen 12,7 prosent per år, mens markedet har steget 11,5 prosent i året.

Over fem år ligger fondet foran med 11,4 vs. 9,3 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

De største bidragsyterne til avkastningen de siste 12 månedene har vært Medistim, Europris, Gjensidige, Selvaag Bolig og Orkla, mens Aker Solutions har tynget klart mest.

Tok inn Norske Skog

Ifølge oktober-rapporten tok forvalterne Robert Lie Olsen og Jørgen Müller inn Norske Skog som nytt selskap i porteføljen i løpet av måneden.

Verdens tredje største produsent av publikasjonspapir gjorde i oktober comeback på børsen.

Norske Skog tilfredsstiller seks av de syv kriteriene den Bergen-baserte forvalteren legger til grunn for sine investeringer. De syv kriteriene er

H øy kapitalavkastning

øy kapitalavkastning O verbevisende vekstutsikter

verbevisende vekstutsikter L edelsestillit

edelsestillit B ærekraft

ærekraft E ierfokus

ierfokus R egnværsbeskyttelse

egnværsbeskyttelse G rådig billig

Det eneste kriteriet Holberg ikke har haket av på er overbevisende vekstutsikter.

«Industrien opplever en strukturell etterspørselsnedgang, men har vist evne til å kutte kapasitet fortløpende. Mulighet for å konvertere til andre typer produkter, eksempelvis kartongproduksjon», skriver forvalterne.

Cash is king

Lie Olsen og Müller viser videre til at ledelsen i Norske Skog har mange års erfaring fra selskapet og er medeiere.

«Vi forventer konservativ drift, hvor overskytende kontantstrøm betales aksjonærene», fortsetter duoen.

Innen bærekraft fremhever forvalterne at Norske Skog har som mål å være karbonnøytral innen 2022, og at selskapet investerer 72 millioner euro i fasiliteter for å bruke avfall som energikilde.

«Regnværsbeskyttelsen» går på «sterk kontantstrøm, god kvalitet på fabrikkene og lite gjeld etter gjennomført restrukturering».

Utbyttemaskin

Når det gjelder prisingen, er Norske Skog ifølge Lie Olsen og Müller priset til fire ganger forventet EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) for 2020.

«Forventet utbyttenivå på sikt er 300-350 millioner kroner, som tilsvarer en utbytteavkastning på 9,5-11,0 prosent basert på dagens kurs. For 2019 ventes en utbytteavkastning rundt 15 prosent», argumentere forvalterne.

Norske Skog stiger 2,8 prosent til 41,65 kroner i mandagens handel på Oslo Børs, noe som er opp fra børsintroduksjonskursen på 38 kroner.

På denne kursen er selskapet priset til 3,44 milliarder kroner.