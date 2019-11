Equinor-exit for Alfred Berg: Kan ikke kalles oljeskam

Leif Eriksrød klarte 1,0 prosent avkastning for Alfred Berg Gambak i oktober, noe som var svakere enn 1,7 prosent oppgang for fondsindeksen på Oslo Børs.

Så langt i 2019 er fondet opp 15,2 prosent, mot 14,3 prosent for referanseindeksen.

Utviklingen skjer etter et 2018 der fondet falt 2,6 prosent, mer enn referansens 2,2 prosent.

De siste tre årene er Eriksrød også slått av børsen, det vil si med 9,0 vs. 11,5 prosent årlig snittavkastning.

Over fem år er fondet godt foran: 13,1 vs. 8,8 prosent i snitt per år.

Equinor ut, Bank Norwegian inn

I oktober drar forvalteren frem Data Respons, BW Offshore og Mowi som de største vinnerne, mens Borregaard, Yara og Nel trakk mest ned.

I løpet av måneden solgte Eriksrød seg ned i Yara, Tomra og Subsea 7, mens Equinor forsvant helt ut av porteføljen.

På kjøpssiden økte fondet eksponeringen i DNB og Nordic Semiconductor, og Bank Norwegian kom inn som en ny posisjon.

– Frisk, grønn prising

– Begynner man å få høydeskrekk i Tomra? Hva synes du om prisingen av «grønne» aksjer?

– Tomra var litt stor i porteføljen, så vi har bare redusert litt. Selv om «grønne» aksjer er friskt priset, beholder vi fremdeles en stor eksponering, sier Eriksrød til Finansavisen.

Han viser blant annet til at Nel er fondets nest største posisjon, med 5,61 prosent av midlene investert.

– Er Subsea 7-nedsalg og Equinor-exit et utslag av oljeskam?

– Energiaksjene lider under et svakt sentiment, men jeg tror egentlig ikke det kan kalles «oljeskam». Den skammen hadde nok forsvunnet fort på 100 dollar, svarer Gambak-forvalteren.

– Du øker i DNB og tar inn Bank Norwegian. Er det bankaksjer man skal eie fremover?

– Tredje kvartal viste at bankene nok en gang leverer bra i forhold til forventningene. Risk/return ser fremdeles veldig bra ut for bankene, sier Eriksrød.

– God resultatsesong

Forvalteren karakteriserer starten av resultatsesongen på Oslo Børs som god.

«Alle de største selskapene har lagt frem tallene, og summen så langt tyder på at det ser bra ut i forhold til forventningene. Blant tungvekterne leverte særlig DNB gode tall, og aksjen løftet seg kraftig. Også Norsk Hydro, Storebrand Tomra og Norwegian la frem tall som ga bra utslag på aksjekursen», skriver han i en oppsummering av oktober.

De negative unntakene blant tungvekterne finner vi først og fremst i Telenor og Yara.

Eriksrød trekker frem konsum som den største positive bidragsyteren til børsoppgangen i oktober, godt hjulpet av oppdrett og Orkla.

«Lakseprisene har styrket seg etter det kraftige fallet i september. Fallet fulgte et normalt sesongmønster, men påvirker likevel aksjekursene», konstaterer han.

– Bankene holder koken

Sterke tall fra DNB og Storebrand løftet finanssektoren.

«Stort sett holder bankene koken på resultatsiden og viser at de klarer å kompensere en høyere Nibor-rente med høyere utlånsrenter». påpeker Eriksrød.

Materialsektoren bidro negativt på Oslo Børs i oktober, noe forvalteren gir Yara skylden for.

«Gode tall fra Norsk Hydro var ikke nok til å veie opp for dette. Utsiktene for begge selskapene er heller ikke nok til å vekke investorenes interesse», oppsummerer Eriksrød.

De tre største investeringene i Alfred Berg Gambak er (per 31/10) Adevinta (5,7 prosent), Nel (5,6 prosent) og Mowi (5,3 prosent).