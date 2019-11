Skagen Kon-Tiki ut av Turkish Airlines – øyner solide utbytter i tank

I forrige uke omtalte vi Skagen Kon-Tiki, som har vært gjennom flere år med svak avkastning, betydelige kundeinnløsninger og forvalterbytter.

Siden utgangen av 2014 – året da Kristoffer Stensrud begynte å trappe ned som forvalter – har fondet sett innløsninger på nesten 40 milliarder kroner netto.

Ved utgangen av oktober i år var forvaltningskapitalen nede i 17,5 milliarder kroner.

Forvalterne Cathrine Gether og Fredrik Bjelland jobber hardt for å snu skuten, og dro i forrige uke frem det kinesiske forsikringsselskapet Ping An og det canadiske gruveselskapet Ivanhoe Mines som to av sine største fremtidshåp i porteføljen.

– I tillegg til å være et av verdens aller største livselskaper, har Ping An bygget opp en imponerende portefølje av teknologiselskaper innenfor finans- og helsetjenester. Med over 500 millioner registrerte brukere på tvers av sine teknologiplattformer har selskapet bare så vidt begynt å konvertere dem til kunder av alle sine bank- og forsikringstjenester, sier Bjelland.

Enormt kobberfunn

Ivanhoe Mines sitter blant annet på et enormt kobberfunn i Den demokratiske republikken Kongo i Afrika – av forvalteren karakterisert som kronjuvelen i porteføljen.

– Det finnes i dag ikke nok kobber til å møte det grønne skiftet, fortsetter Bjelland.

Ifølge oktober-rapporten er Ping An nå nest største investering i Kon-Tiki, med 6,1 prosent av fondets midler investert i selskapet. Ivanhoe Mines er den 15. største investeringen.

Ping An-investeringen hadde ved utgangen av oktober en markedsverdi på over 1,1 milliarder kroner, 26 prosent over kostpris (i kroner).

Ivanhoe Mines-investeringen var på samme tidspunkt verdsatt til 422 millioner kroner, det vil si 24 prosent over kostpris.

– Attraktiv utbyttehistorie

Skagen Kon-Tiki steg i oktober 4,1 prosent, mens referansen (MSCIs vekstmarkedsindeks) var opp 5,3 prosent.

Så langt i år er fondet opp 13,5 prosent, mot 17,0 prosent for referanseindeksen.

De siste tre årene ligger fondet på etterskudd med hhv. 6,8 vs. 11,2 prosent i gjennomsnittlig, årlig avkastning, mens stillingen er 5,9 vs. 9,5 prosent for de siste fem årene.

Faktisk er Skagen Kon-Tiki slått også over ti år, med 7,7 vs. 8,8 prosent årlig snittavkastning.

Som de største positive bidragsyterne til porteføljen i oktober, trekker forvalterne særlig frem Samsung Electronics og det belgiske tankrederiet Euronav.

«For Euronav har en kombinasjon av regulatoriske, sesongmessige og geopolitiske hendelser skapt et av de sterkeste markedene for råoljetankere siden 2008. Vi ser en attraktiv utbyttehistorie bygge seg opp», skriver forvalterne i rapporten.

«Samsung Electronics leverte solide resultater, og optimistiske utsikter for minnebrikker betyr at en syklisk innhenting kan nærme seg», heter det videre.

Tyrkisk pepper

På den negative siden peker Gether og Bjelland frem det tyrkiske flyselskapet Turkish Airlines, som fondet kvittet seg med i dagene etter Tyrkias Syria-offensiv.

China Unicom, Kinas nest største mobiloperatør, viste også svakhet i oktober.

«Aksjen falt til tross for kvartalstall som innfridde og en positiv 5G-avtale med China Telecom. På dagens prising mener vi fundamentet for en sterk innhenting er på plass, med tegn til at konkurranseforholdene er i bedring», skriver forvalterne i rapporten.

De to statlige mobiloperatørene opplyste i september om at de skal samarbeide om byggingen av et 5G-nettverk i landet.

De fem største investeringene i Skagen Kon-Tiki er (per 31/10) Samsung Electronics (8,1 prosent), Ping An Insurance Group (6,1 prosent), Hyundai Motor (4,4 prosent), LG Electronics (3,4 prosent) og Euronav (3,3 prosent).