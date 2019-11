Britisk forvalter tok for høye gebyrer – fikk 22 millioner i bot

Det britiske finanstilsynet (FCA) har bøtelagt Henderson Investment Funds med nesten 1,9 millioner pund for å ha tatt for mye i gebyrer fra småsparere i to fond over en periode på fem år, skriver Financial Times.

Boten tilsvarer rundt 22 millioner kroner på dagens valutakurser.

Forvalteren, som skiftet navn til Janus Henderson Group i 2017, fikk boten etter å ha behandlet småsparerne «betydelig forskjellig» fra institusjonelle investorer.

Henderson reduserte i november 2011 nivået på den aktive forvaltningen av et japansk og et nord-amerikansk fond.

– Betalte for noe de ikke fikk

Mens de fleste institusjonelle investorene ble informert om endringen og tilbudt forvaltning gebyrfritt, fikk småsparerne ifølge avisen ikke beskjed.

Ifølge FCA fortsatte Henderson å ta de samme gebyrene fra småsparerne de neste fem årene, uten å yte det samme nivået av aktiv forvaltning.

Totalt tok Henderson 1,78 millioner pund mer i gebyrer enn om fondene hadde vært passive. Dette rammet blant andre 4.713 småsparere.

– I denne saken betalte småsparerne gebyrer for aktiv forvaltning de ikke mottok. (...) Saken forverres av tiden det tok for Henderson å identifisere skaden og fikse den, sier FCA-direktør Mark Steward i en kommentar.

FCA har ifølge Financial Times kompensert alle investorene for overfaktureringen.