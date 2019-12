Én av tre aksjefondskroner står ennå ikke på aksjesparekonto

Over 100 milliarder kroner er nå flyttet inn på aksjesparekonto, men fortsatt står en tredjedel av aksjefondskapitalen utenfor ordningen, skriver Verdipapirfondenes Forening (VVF).

1. desember 2019 er siste frist for å flytte aksjer eller aksjefondsandeler inn på en aksjesparekonto (ASK) hos en annen tilbyder enn den man har i dag, uten å måtte betale gevinstskatt.

Frist for å flytte midler før det påløper skattepliktig gevinst: Frist for å flytte midler til annen bank: 1. desember 2019 Frist for å flytte midler til samme bank: 31. januar 2019

Kampanje har gitt stor effekt

Regjeringen innførte ordningen i 2017, for å gi privatpersoner muligheten til å kjøpe og selge aksjer og fond på samme måte som et aksjeselskap gjør.

Det vil si at man kan kjøpe og selge verdipapirer innenfor samme konto uten å betale skatt.

Siden ordningen ble innført i 2017, er over 101 milliarder norske kroner flyttet til aksjesparekonto.

Blant bankene som har flest midler flyttet inn på ASK, er DNB og Sparebanken 1.

Disse har alene over 44 milliarder kroner plassert i aksjesparekontoene sine i dag.

Mangler fortsatt 54 milliarder kroner

Imidlertid estimeres det at omtrent 54 milliarder kroner ennå ikke er flyttet til aksjesparekontoer, ifølge administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, i VVF.

Fristen for å flytte over midlene var i utgangspunktet i 2018, men denne ble utsatt til utgangen av 2019 for at flere skulle rekke bankenes frister om å flytte over midlene.

Siden denne perioden har ytterligere 28 milliarder kroner blitt flyttet over.

Andelen norske sparemidler i ASK har altså økt fra 55 til 65 prosent etter at den nye fristen ble satt.

Skattepliktig etter nyåret

Fra 1. januar 2020 regnes flytting av eksisterende midler inn på aksjesparekonto som realisasjon og den opparbeide gevinsten blir dermed skattepliktig.