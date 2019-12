Tryg Forsikring advarer mot glatte veier og bulking på Black Friday

Black Friday har blitt en av årets store handledager, med lange bilkøer til og fra kjøpesentrene. Men Black Friday er også en bulkedag, og i fjor endte det med 1.531 bilskader til en kostnad på vel 30 millioner kroner, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

Og forsikringsselskapet advarer mot nye skader i morgen, med utsikter til snø og glatte veier flere steder på Østlandet. I tillegg er det meldt mye snø fra Trøndelag og nordover.

– Glatte vinterveier, kombinert med stress i bilkø, er en oppskrift på bulkeskader. Det er over 30 prosent mer bilskader på Black Friday enn gjennomsnittet. Spesielt en gruppe pleier å være for hard på gassen denne dagen: mannlige sjåfører i alderen 35 til 50 år. Hele åtte av 10 som krasjet i en parkert bil i fjor var menn, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i en kommentar.

Dyre bulker

Ifølge meldingen betalte forsikringsbransjen i fjor nær halvannen milliard kroner i forbindelse med bilskader knyttet til påkjørsel av parkerte biler samt ryggeulykker.

– Nyere biler har gjerne mye elektronikk, og det kan koste mange titalls tusen kroner å erstatte eller utbedre en bulkeskade på karosseri hvis det også medfører at en sensor er skadet. Det er ikke lenge siden vi hadde en kunde hvis bil var blitt påkjørt i et parkeringshus, og hvor skadekostnaden kom opp i over 150.000 kroner. Stikker synderen av, og du ikke har full kasko, kan slike bulkekostnader virkelig svi på pungen, fortsetter Brandeggen.

Tryg Forsikring prøver seg med flere kjøreråd for Black Friday, og ett av dem går ut på å unngå ettermiddagsrushet mellom 12 og 18, da det smeller oftest.

Blant andre råd er å parkere langt fra inngangen, og at du rygger inn når du gjør det.