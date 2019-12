Tryg Forsikring: Juleshopping i utlandet kan bli dyrt

Mange nordmenn drar til utlandet for å juleshoppe. Det kan være fristende å handle billigere utenfor landegrensen, men det kan bli dyrt hvis man glemmer noe viktig, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

Forsikringsselskapet påpeker at om man handler for mer enn 6.000 kroner på reise, bør man gå på rødt og få det fortollet når man kommer hjem.

– Hvis ikke vil slike ting være «ulovlig interesse», ikke dekket av forsikring hvis de blir stjålet senere. Ved tyveri av verdigjenstander kjøpt i utlandet er derfor en tollklarering helt nødvendig dokumentasjon. Det gjelder for alle typer forsikringer, sier reiseekspert i Tryg Forsikring, Roy Vetaas, i en kommentar.

Avviste krav

Året rundt opplever Tryg-kunder at de har blitt frastjålet eller fått skadet verdigjenstander som de ønsker erstatning for via forsikringen. Da er det greit å ha alt på stell.

– En kunde hadde nylig blitt frastjålet sitt Rolex-ur og la ved en kvittering fra USA, der den var kjøpt i butikk for vel 80.000 kroner. Men da vi ba om dokumentasjon på at toll var klarert og betalt hadde vedkommende ikke det, og dermed ble kravet avvist, forteller Vetaas.

– Gjengangerne hittil i år er iPhone X, Canon 5D Mark IV, og vesker fra Prada og Louis Vuitton, sier han.

Tryg påpeker også at å sende dyre gjenstander med flybagasjen er risikosport.

– Alt av verdigjenstander må pakkes i håndbagasjen for at det skal være dekket av forsikringen mot tyveri eller skade, sier reiseeksperten.

Med begrepet verdigjenstander menes alt som er tyveriutsatt.