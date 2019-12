Nordnet-økonom spår Norwegian-suksess

En november-rapport fra Nordnet viser at private investorer omsatte aksjer for 12,7 milliarder kroner gjennom nettmegleren i løpet av måneden.

Netto ble aksjer kjøpt for 87 millioner kroner.

Norwegian ble månedens mest kjøpte aksje i kjølvannet av at Jacob Schram, den tidligere sjefen for bensinstasjonskjeden Circle K, tar over som ny toppsjef.

Norwegian-skvis?

– Jeg tror helt klart tanken bak denne ansettelsen er at Norwegian skal skvise mer penger ut av kunden per flytur. Dette skal gjøres ved å tilby mer varer og tjenester på hver enkelt flytur, i tillegg til ekstratjenester som plassreservasjon, fast-track og lignende, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i en kommentar.

Han synes dette klinger godt med Norwegians nye strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet.

– I og med at konkurransen i forhold til billettpriser er sterk, må selskapene finne andre måter å tjene penger på. Her kommer Schrams erfaring fra bensinstasjoner inn, der hele forretningsmodellen kretser rundt dette. I utgangspunktet fyller man kun bensin på en bensinstasjon, men som vi alle vet, er det veldig lett å raske med seg en cola og en pølse når man først er der inne. Dette tror jeg er et grep som kan virke til fordel for Norwegian, da de kan spille på identisk strategi, fortsetter Nordnet-økonomen.

Rekordrush i USA

Internasjonalt peker Johannesen på de stadig nye børsrekordene i USA, hjulpet av at de såkalte FAANG-aksjene (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Alphabet (Google)) og 75 prosent av de andre amerikanske selskapene har slått analytikernes inntjeningsforventninger.

– I tillegg til dette ser man at markedet nå anser risikoen for en renteheving i USA som svært lite sannsynlig i nær fremtid. Med en gjennomsnittlig P/E (price/earnings = aksjekurs/resultat per aksje) på rundt 18 for verdens børser og en risikofri rente på 1,7 prosent, er det fortsatt ingen gode alternativer til den meravkastningen aksjemarkedet gir, fortsetter investeringsøkonomen.

Optimisme rundt en «fase 1-avtale» i handelskonflikten mellom USA og Kina har ifølge Johannesen fått investorer til å fornye troen på selskaper som tidligere har vært preget av handelskrigen, deriblant Caterpillar, Norsk Hydro og FedEx.

I tillegg til Norwegian var BW Offshore en av de mest nettokjøpte aksjene i november.

– Aksjen er i november måned ned over åtte prosent, men etter oppløftende kvartalstall guider nå flere analytikere aksjen opp 30-40 prosent. Dette tror jeg våre kunder anser som attraktivt, sier Nordnet-økonomen.

– Negative til Nel

På salgstoppen troner Nel, Aker BP og Grieg Seafood.

– En klønete formulering fra Nikola-ledelsen etter lanseringen av sin batteriteknologi førte til voldsomme kursreaksjoner i Nel. Våre kunder er fortsatt negative til aksjen, bemerker Johannesen.

Nordnets investeringsøkonom understreker at de fleste av Nordnets kunder har tjent mye penger på Nel i 2019.

– Selv om det har vært en rekke hendelser i Nel-aksjen hittil i år, er aksjen opp over 75 prosent. Dette til tross for eksplosjonen i Sandvika, noe skuffende kvartalstall og – nå i november – en klønete formulering fra Nikola-ledelsen etter lanseringen av deres batteriteknologi, fortsetter Johannesen.

Sistnevnte utløste en intradag-bevegelse på over 20 prosent.

– Jeg tror derimot at våre kunder anser årets reise som mer enn vellykket, og vi har i stor grad sett en gevinstsikring i Nel de siste månedene, avslutter Nordnet-økonomen.

Mest kjøpte aksjer (netto, kroner)

1) Norwegian: 37,4 millioner

2) BW Offshore: 34,2 millioner

3) Lerøy Seafood: 33,9 millioner

4) Ocean Yield: 30,7 millioner

5) Flex LNG: 30,1 millioner

6) SalMar: 23,5 millioner

7) DNO: 23,0 millioner

8) Seadrill: 16,8 millioner

9) Funcom: 14,4 millioner

10) Idex Biometrics: 13,2 millioner

Mest solgte aksjer (netto, kroner)

1) Nel: -60,0 millioner

2) Aker BP: -37,8 millioner

3) Grieg Seafood: -33,7 millioner

4) Equinor: 31,5 millioner

5) Avance Gas: -23,0 millioner

6) Europris: -20,2 millioner

7) Norwegian Finans Holding: -19,7 millioner

8) Subsea 7: 14,8 millioner

9) Photocure: -12,3 millioner

10) Storebrand: -11,1 millioner