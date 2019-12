Forbrukertilsynet mener tannleger i utlandet villeder om priser

Tilsynet har blant annet registrert at flere av aktørene i bransjen opererer med en prisliste der deres egne priser blir sammenlignet med tilsvarende behandlinger i Norge, noe de mener er et for upresist sammenligningsgrunnlag.

– Siden markedet for tannlegetjenester i Norge er stort og det vil være mye variasjon i prisene, er det også slik at det vil være utfordrende for klinikker i utlandet å skulle dokumentere at behandlingene de tilbyr til en hver tid ligger lavere i pris, sier avdelingsdirektør for helse Tonje Hovde Skjelbostad.

De ber nå aktørene om å ta grep.

– Vi vil at aktørene skal være tydeligere på hvilken pris det sammenlignes med.

Forbrukertilsynet reagerer også på at helserisikoen med tannlegebehandlinger i utlandet er underkommunisert. Særlig med tanke på den forhøyede risikoen for å bli smittet av MRSA – såkalte multiresistente bakterier, ved tannlegebehandling utenlands.

Blir man smittet, er det behandlingsstedets regler om erstatning som gjelder, og pasienten må blant annet selv fremme krav om erstatning.

– Hvis aktørene i bransjen bare viser fram prisforskjellene uten å faktisk kommunisere de negative sidene ved å gjennomføre tannlegebehandling i utlandet er det villedende, sier Skjelbostad.

