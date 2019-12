Julehandelen bekymrer

– Det bekymrer oss at stadig flere bruker mer på julefeiringen enn de har råd til. Vi ser konsekvensen av dette etter nyttår med en markant økning i antall inkassosaker, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff, i en pressemelding.

Lindorff opplyser om at èn av tre bruker mer penger på julefeiring enn de faktisk har råd til, mens én av fire bekymrer seg for om de har penger til å handle julegaver.

Vanskelig start på året

I første kvartal i år mottok Lindorff 12 prosent flere inkassosaker enn i kvartalet i forveien. Det skal skyldes at mange kreditorer utsetter å sende inkasso til etter juletiden er over.

Men Lindorff mener den største årsaken er at mange har svidd av penger over evne for å feire jul. 28 prosent svarer i en undersøkelse at de mener januar er den mest utfordrende måneden økonomisk.

– Dette er et problem man kan ta kontroll over ved å lage en oversikt over hvor mye man har råd til å bruke på mat, gaver og pynt i forbindelse med julen, sier Siv Hjellegjerde Martinsen.