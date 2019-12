Nordnet-tradernes favorittaksjer

November-statistikk viser at nettmeglernes private profesjonelle kunder – daytraderne – omsatte finansielle instrumenter for 3,88 milliarder kroner i løpet av måneden. Norske daytradere gjennomførte i snitt 7.000 handler per dag.

Aksjer sto for tre milliarder av handelen, mens finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner og forwardkontrakter, utgjorde over 880 millioner kroner.

– Ekstremt actionfylt

Med alle sine kvartalstall blir november fort en volatil måned, og dermed høysesong for traderne som lever av svingningene i markedet.

Mest omsatt denne måneden var den svenske spillprodusenten Starbreeze.

– November ble en ekstremt actionfylt måned for aksjonærene i Starbreeze. Foruten noe svakere kvartalstall enn ventet, la selskapet også frem en refinansieringsplan. Denne ble godt mottatt av markedet, og aksjen steg hele 45 prosent i november. Så langt i år er den opp over 210 prosent, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

Oljeaksjer fortsatt pop

I tillegg til traderfavoritten Nel var også Fingerprint Cards, Equinor og Aker BP høyt omsatt blant Nordnets mest aktive kunder i november.

– Selv om oljeaksjer har vært neglisjert til fordel for «grønne aksjer» i hele 2019, ser vi nå kanskje et trendskifte blant våre mest aktive investorer. Denne måneden er både Equinor og Aker BP tilbake blant de mest handlede aksjene, sier Johannesen.

– Utsiktene til fortsatte kutt i OPEC-produksjonen og noe mindre produksjon fra USA gjør at flere og flere anser oljeaksjer som attraktive kortsiktige og langsiktige investeringer, avslutter han.

Mest omsatte aksjer, november

1) Starbreeze B: 544.109.450 kroner

2) Equinor: 294.487.352 kroner

3) Fingerprint Cards B: 285.401.906 kroner

4) Nel: 220.646.973 kroner

5) Aker BP: 144.513.356 kroner

6) Telenor: 138.408.783 kroner

7) Seadrill (NYSE): 128.721.412 kroner

8) Yara: 117.465.704 kroner

9) Norsk Hydro: 87.642.298 kroner

10) SalMar: 77.944.746 kroner