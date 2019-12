Bedriftseier i en fei med franchiser

– Dersom du vurderer å bli franchisetaker, er det første steget å bedømme hvilket konsept som passer best med din kompetanse, dine ambisjoner, hvor involvert du ønsker å være i driften, og hvor mye kapital du har, hevder franchiserådgiver Sven Hars i FranchiseArkitekt.

– Bruk også tid på å kartlegge de bransjene og tjenestenæringene som tilbyr franchisekonsepter, samt de mest kjente konseptene i hver bransje – inkludert deres inntjenings- og utviklingsmuligheter.

MED LANG FRANCHISEERFARING: Franchiserådgiver Sven Hars i FranchiseArkitekt. Foto: FranchiseArkitekt

Kapitalbehovet er kritisk

Konsulenten påpeker at få franchiser er lønnsomme fra dag en, så du må ha nok likviditet til å dekke utgiftene i oppstartsperioden.

Dessuten vil franchiseenheten trenge kapital til etableringen. Det kan være vanskelig å få lån fra en bank, med mindre du kan stille god sikkerhet. Selv dét å ha en anne jobb ved siden av kan være utfordrende, ettersom de fleste franchiser krever at eieren er svært involvert.

– Før du velger franchise, bør du også vurdere hvordan den passer med din exit-strategi, fortsetter Hars.

– Blant annet kan franchiseavtalens lengde og hvorvidt virksomheten kan selges med goodwill ha mye å si for prisen du får i en exit.

Store variasjoner i risiko

Et annet kritisk punkt, ifølge partner Frode Finsrud i det franchisefokuserte rekrutteringsselskapet Cappa, er hvor mye risiko du er villig til å ta.

– Noen konsepter er i større grad velutprøvde, og du kan her anta hvordan lønnsomheten vil bli, basert på dokumenterte opplysninger fra eksisterende kjedemedlemmer, forklarer han.

– Andre er nye konsepter med større risiko og mye upløyd mark, samtidig som den lokale driften kan variere mye og franchisegiveren kanskje bidrar med mindre støtte og markedsføring.

Ifølge Finsrud kan man helst snakke med andre franchisetakere, for å danne seg et bilde av hvor fornøyde de er med konseptet, franchisegiverens oppfølging og mulighetene for lønnsomhet.

Viktig med god oppfølging

– Du bør også forhøre deg med franchisegiveren om hva de tilbyr av trening og opplæring; graden av forretningsoppfølgning; hvor mye de involverer franchisetakerne i konseptutviklingen; kontraktsforpliktelser, lengde og fornyelsesrett; samt budsjett og resultatrealisme, råder Finsrud.

Han påpeker at det i mange land er vanlig å «kjøpe» en franchisemulighet.

I Norden er regelen derimot at franchisetakere rekrutteres av kjedene selv eller et rekrutteringsselskap.

– I slike tilfeller vil bare de mest aktuelle kandidatene få all den informasjonen som er nødvendig for å vurdere franchisemuligheten, tilføyer Finsrud.

Hvor mye kapital trengs?

– Kapitalkravet varierer veldig, avhengig av bransjen og hvordan franchisegiver har strukturert konseptet og avtaleformen, samt muligheter for lån- eller

leasingfinansiering, opplyser en annen Cappa-partner, Fredrik Vegsgaard.

For eksempel kan en fullskala Elkjøp-butikk kreve en investering på seks millioner kroner til bygging og ytterligere seks millioner kroner for varelageret.

– Hvis konseptet er strukturert slik at franchisegiver eier mye av inventar og utstyr, er kapitalkravet betydelig mindre – og da kan det holde å stille en bankgaranti på for eksempel 500.000 kroner, sier Vegsgaard.

– Kapitalkravet kan i andre tilfeller reduseres betydelig, dersom man kan lease inventar og utstyr.

REKRUTTERER FRANCHISETAKERE: Partnerne Frode Finsrud (t.v.) og Fredrik Vegsgaard i Cappa. Foto: Cappa

En nøysom «kremmer»

Når det gjelder selve driften, har franchisetakerens evne til å være «kremmer» mye å si for lønnsomheten, ifølge Hars.

– Dessuten er det viktig å ha god kostnadskontroll, å være nøysom, tilføyer han.

– Du får som regel best avkastning ved å følge «suksessformelen» som gode franchisekonsepter typisk har utarbeidet for sine franchisetakere.

Vegsgaard legger til at det som i all forretningsdrift hjelper å være en god leder.

– De beste franchisetakere greier å utvikle et team som kompletterer deres egne styrker og svakheter, sier han.

– Kobler man dette mot det å «levere på konsept», vil mange potensielle problemer unngås i utgangspunktet.

Kan selge med gevinst

Når det til slutt blir snakk om å selge franchisevirksomheten, kan det være mulig å ta ut ytterligere gevinster, ifølge advokat Endre Storløkken i SGB Storløkken.

– Franchisetaker vil som oftest danne et aksjeselskap som disponerer

franchiserettigheten, sier han.

– Hvis du da som franchisetaker investerer i inventar og utstyr, drifter godt og lønnsomt, og har bundet franchisegiver opp i en femårs kontrakt med ubetinget rett til forlengelse, vil det kunne skape goodwill i aksjeselskapet – og dermed en høyere salgssum.

Franchisegiveren må imidlertid tillate at det tas ekstra betalt for goodwill. Dessuten må personen som vil overta franchisen ha tilstrekkelig finansiering og bli godkjent av konsepteieren.

Vilkårene påvirker prisen

– Mulighetene for økonomisk gevinst er ekstra store, når det dreier seg om det vi kaller en «stengt franchise», fortsetter Storløkken.

– Det er derfor en fordel i å binde seg opp i en lengre kontrakt.

Advokaten påpeker at slike salg ikke er mulige, dersom franchiseavtalen for eksempel inkluderer en seks måneders gjensidig oppsigelsesrett uten å angi grunn.

– Mange misforstår dette med kontraktslengde, hevder han.

– Friheten til å gå ut av en kontrakt med kort varsel betyr at man også gir fra seg muligheten til å selge sitt selskap med en betydelig goodwill.

Verdens største franchiser Franchise Base Bransje 1. McDonald's USA Hurtigmat 2. Burger King USA Hurtigmat 3. Pizza Hut USA Hurtigmat 4. Marriott International USA Hotell 5. KFC USA Hurtigmat 6. Dunkin' USA Hurtigmat 7. 7-Eleven USA Dagligvarer 8. Subway USA Hurtigmat 9. Domino's USA Hurtigmat 10. Baskin-Robbins USA Iskrem 11. Hertz USA Bilutleie 12. InterContinental Hotels Storbritannia Hotell 13. Taco Bell USA Hurtigmat 14. Choice Hotels USA Hotell 15. Wendy's USA Hurtigmat 16. Groupe Auchan Frankrike Supermarked 17. Ace Hardware USA Byggevarer 18. Hilton Hotels USA Hotell 19. Groupe Casino Frankrike Supermarked 20. Carrefour Frankrike Supermarked Kilde: Finder.com.

Nettsider med franchisemuligheter finn.no franchiseportalen.no cappa.no franchisekjedenes hjemmesider