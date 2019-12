Tian Tollefsen fortsetter å levere meravkastning til andelseierne i Delphi Norge.

I november steg fondet nye 3,8 prosent, mens referanseindeksen – fondsindeksen på Oslo Børs – nøyde seg med 1,0 prosent oppgang.

Hittil i år er fondet opp 30,3 prosent, mens referansen står i pluss 14,8 prosent. Bare DNB SMB kan matche dette av norske aksjefond så langt i år.

Fortsatt bak over tre år

Over tre år er Delphi Norge fortsatt bak markedet, med 9,4 vs. 11,1 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.

Over fem år er fondet nå foran, med 10,5 vs. 9,9 prosent i snitt per år.

I sin november-oppsummering påpeker Tollefsen at børsene fortsatte den sterke trenden som startet i august, med flere rekorder på verdens børser.

«Her hjemme var Oslo Børs knappe prosentpoenget unna sin toppnotering fra oktober 2018. Energi, sjømat og industri løftet børsen mest gjennom måneden, mens kommunikasjon, finans og råvarer trakk mest i motsatt retning», skriver han.

Rir bølgen i shipping

Meravkastningen i oktober forklarer Tollefsen – for fjerde måned på rad – først og fremst med den høye eksponeringen i shipping.

«BW LPG, Avance Gas og Frontline var alle inne blant fondets topp 5 bidragsytere. Helt på toppen av listen var imidlertid IT-selskapet Kahoot!, som har fått en meget varm velkomst etter noteringen på Merkur Market», fortsetter forvalteren.

Samtidig fikk fondet et godt bidrag fra Norske Skog, som har steget rundt ti prosent siden selskapet gjorde comeback på børsen i oktober.

«Industri var å finne blant de svakeste sektorene i fondet i perioden. Quantafuel var spesielt svak, etter flere måneder med fenomenal kursutvikling. I tillegg trakk konsumsektoren ned, tynget av en svak børsnotering fra SATS», heter det videre.

BW LPG korrigerer for øvrig ned 5,3 prosent til 73,80 på Oslo Børs mandag formiddag, etter melding om toppsjefens avgang.

Jekker opp i energi

Gjennom november økte Tollefsen gradvis fondets eksponering mot energi, «motivert av bedre trender og fundamentale utsikter for sektoren».

«Den økte vekten i energi ble dekket av lavere eksponering innenfor industri og konsum, hvor vi solgte oss ned i Kitron og Orkla», skriver forvalteren.

De fem største posisjonene i Delphi Norge er (per 30/11) Bakkafrost (5,44 prosent), Frontline (5,17 prosent), BW Offshore (4,77 prosent), Kahoot! (4,71 prosent) og TGS (4,69 prosent).

Exit utløste stollek

Vi minner til slutt om at Delphi for snart tre uker siden varslet om rokader i forvalterteamet, utløst av at Stig Tønder slutter.

Tollefsen blir Tønders erstatter i Delphi Global, hvorpå Espen Furnes overtar Norge-fondet.

Nordic-forvalter Håkon Hovengen Sætre overtar Europe-fondet, og erstattes av Andreas Berdal Lorentzen tilbake til Storebrand-systemet etter en periode i Holta Invest.

Overføring av porteføljeansvar for de ulike fondene vil skje i perioden frem til 1. januar 2020.