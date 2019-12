Forteller om pengeproblemer - utviklingen er urovekkende

Nye tall fra Lindorff viser at stadig flere nordmenn har mer enn én inkassosak.

Urovekkende

– Vi ser at de som sliter, sliter mer. Denne utviklingen er urovekkende, fordi det kan være et tegn på et økende samfunnsproblem, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff i en melding.

Det gjennomsnittlige beløpet per inkassosak har vært omtrent uendret siden årsskiftet 2016/17, mens inkassobeløpet per skyldner har økt, viser data i den nyeste Lindorff-analysen.

Mange eldre sliter

Utviklingen skyldes at veksten i antall saker med relativt små beløp, som for eksempel telefonregninger, i stadig større grad knyttes til personer som allerede har en eller flere inkassosaker. Dette gjelder for alle aldersgrupper, men økningen er størst hos eldre.

– Denne utviklingen tyder på at mange lever med en til dels svært stram økonomi. Ingen er tjent med at folk ikke kan gjøre opp for seg. De det gjelder har det tungt og bedriftene som selger varer og tjenester taper penger, sier Hjellegjerde Martinsen.

Lindorff trekker frem flere årsaker til at inkassoproblemene hoper seg opp hos enkelte, på tross av gode økonomiske tider: