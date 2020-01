Nordmenn har nest høyest personlig forbruk i Europa

Nordmenn hadde i 2018 mellom 8 og 18 prosent høyere forbruk enn våre nordiske naboer, og ble bare slått av innbyggerne i Luxembourg, viser den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen som Eurostat gjennomførte i fjor og som omtales av Nettavisen.

Mens luxembourgerne hadde et personlig forbruk på 34 prosent over gjennomsnittet i EU, lå nordmenn 26 prosent over.

Forholdene sammenfaller med dem som framkom i kjøpekraftsundersøkelsen for 2017. Nordmenn bruker mindre enn andre EU- og EØS-land på restaurant og hotell, og alkohol og tobakk, men betydelig mer på rekreasjon og kultur enn gjennomsnittet i EU.

Luxembourgerne hadde i 2017 et personlig forbruk på 32 prosent over EU-snittet, mens lå nordmenn 27 prosent over.

