Aksjonæravtalen kan bli avgjørende for gründersuksess

I 2018 ble det etablert 29.852 nye aksjeselskap, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Noen av disse vil raskt forsvinne, men noen av dem kan også vokse seg store og lønnsomme. Og på et eller annet tidspunkt vil gründeren trolig få behov for å få inn en eller flere investorer med kapital.

Men det er langt fra risikofritt for gründeren å invitere nye personer inn i selskapet. Det er ikke uvanlig at det oppstår diskusjoner om veivalg, og i enkelte tilfeller går det så langt at partene må møtes i retten.

Oslo tingrett behandlet i fjor høst en slik sak. Etter en konflikt mellom aksjonærene i 2015, ble styrelederen avsatt på generalforsamlingen. Så ble det fremsatt et krav om at den tidligere styrelederen skulle selge sine aksjer tilbake til selskapet. Han nektet, og gikk til sak. Det kom han derimot ingen vei med. Retten viste til aksjonæravtalen med ordlyden: «Ansatte og nøkkelpersoner som ikke lenger er tilknyttet selskapet plikter å selge sine aksjer tilbake til selskapet, og selskapet plikter å kjøpe disse aksjene». Den tidligere styrelederen måtte dermed selge sin aksjepost på 33,6 prosent av selskapet.

Fange interessen

Når en investor kommer inn, er det gjennom aksjonæravtalen det aller meste reguleres. Men først må investorens interesse fanges.

– For gründeren som skal ha inn en investor, er det viktig å ha en ryddig forretningsplan, slik at ideen kan presenteres, samtidig som ideen kan beskyttes, sier Sigve Braaten, advokat og partner i advokatfirmaet Hjort.

Potensielle investorer finner mange gründerne i eget nettverk.

– Det finnes clustre innenfor ulike investormiljøer, og gründere har ofte sine egne huber. En rekke steder, for eksempel på Mesh, arrangeres det pitchekvelder, sier Petter Enholm i Hjort. Han er i dag advokatfullmektig, men har lang erfaring fra IT-bransjen, og har selv vært IT-gründer.

Flere muligheter

Når en investor ønsker å bidra med midler, er det flere muligheter til hvordan disse kan skytes inn i selskapet. Egenkapital eller lån, eller «hybridfinansiering», som et konvertibelt lån, er tre vanlige muligheter.

– I enkelte tilfeller ser vi også at tjenesteleverandører inviteres inn på eiersiden, ved at de kan få oppgjør i aksjer for utvikling av for eksempel en tjenestestruktur eller en app, fordi gründeren ikke har penger å betale for arbeidet, sier Braaten.

– Dette er ikke nødvendigvis en ideell situasjon, fordi tjenesteleverandøren blir sittende med en aksjepost, men i enkelte tilfeller kan det fungere.

Exit

Når investoren skal fremforhandle vilkårene i aksjonæravtaler, er det viktig å tenke gjennom en rekke ting.

– Det er viktig at både gründeren og investoren har en god forståelse for hverandres rolle. Investoren må blant annet vurdere når han ønsker en exit, altså hvor lenge han vil binde kapitalen. Han må også bestemme seg for hvor mye innflytelse han vil ha underveis, i form av styrerepresentasjon, og kontroll på viktige beslutninger. Men investoren er nødt til å se dette opp mot gründerens behov for arbeidsro, for å utvikle og ta ideen opp til neste nivå, som er det sentrale for utviklingen av verdiene i selskapet.

I tillegg til kapital kan investoren bidra med støtte på andre områder.

– Mange gründere lever i en kreativ boble, og da er det viktig å vurdere hvordan man best kan støtte opp, for eksempel gjennom struktur og kompetanse på drift, sier Enholm.

Kontroll

Et sentralt punkt er innflytelse både hva gjelder organisatoriske rettigheter og økonomiske rettigheter.

– Gründeren må ta stilling til hva han vil gi fra seg av kontroll, sier Braaten.

– Selger du mer enn en tredjedel av aksjene, vil investoren ha negativt flertall, og kan blokkere for eksempel en emisjon, fisjon, fusjon og vedtektsendringer. Samtidig er det investorer som føler at de trenger en slik kontroll.

– Investoren på sin side må vurdere muligheten for å få realisert investeringen, og sørge for at aksjonæravtalen regulerer muligheten for exit og salg. Et spørsmål det må tas stilling til, er hvorvidt det er behov regulering av salgs- og kjøpsopsjoner, om investoren kan kreve en medsalgsplikt, og regulering av forkjøpsrett, sier Braaten.

Tidshorisonten for en investor vil kunne variere fra investering til investering, Men det er ikke uvanlig med en tidsperiode på tre til frem år før exit blir aktuelt.

De to anbefaler partene å vurdere avtalen nøye.

– Aksjonæravtale er ofte skreddersøm, nettopp for å ivareta partenes behov i den konkrete investeringen, sier Enholm.

Utbytte

Et annet viktig punkt i aksjonæravtalen er utbyttepolitikken.

– Dette er det viktig å bli enige om. I mange bedrifter kan det være nødvendig å tilbakeholde kapital og overskudd over tid for å klare å realisere planene. Men investorer kan også ha et ønske om utbytte. Her er ser vi at partene gjerne ser på deling av avkastning gjennom aksjeklasser, sier Braaten.

– Ved å ha ulike aksjeklasser, med ulike økonomiske egenskaper kan avkastningen fordeles ulikt, avhengig av partenes behov i den konkrete investeringen.

Han påpeker at det er viktig å være bevisst skattereglene og eierstruktur også.

– Lønn beskattes høyere enn aksjeavkastning. Det viktig å skille mellom aksjonærrollen og ansattrollen for å motvirke at omklassifisering fra aksjeavkastning til lønn blir et tema.

– Hvis et selskap har flere aksjonærer, må aksjonæravtalene være like for alle?

– Nei, det er mulig å ha ulike avtaler mellom ulike aksjonærer og aksjonærgrupper.

– Hvor vanlig er det at det oppstår krangler mellom gründere og investorer?

– Det skjer, selv om det ikke er så ofte, sier Braaten.

– Den viktigste forsikringen er å avklare aktuelle spørsmål på forhånd, og regulere disse i aksjonæravtalen og vedtekter. Men skulle det oppstå problemer, har også aksjeloven regler om innløsning. En minoritet kan blant annet kreve seg innløst fra selskapet, dersom det foreligger myndighetsmisbruk fra en majoritetsaksjonær eller det oppstår et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjonærene vedrørende driften av selskapet.