Investering kan gi skattekutt på 110.000 kroner

– De seneste årene er det foretatt endringer blant annet i skattesystemet, for å legge til rette for økte investeringer i oppstartsselskaper, sier Sigve Braaten, advokat og partner i advokatfirmaet Hjort.

110.000 kroner

Fra sommeren 2017 ble det mulig for investorer som ønsket å satse på et ungt selskap å få et skattefradrag på 22 prosent av investeringen, opp til 500.000 kroner.

Maksimalt fradrag er dermed på 110.000 kroner. Men da må flere vilkår oppfylles, blant annet at selskapet i hovedsak må drive med noe annet enn passiv kapitalforvaltning, og at det ikke er eldre enn seks år. Investoren kan heller ikke ha vært aksjonær eller ansatt i selskapet og aksjene må eies i minimum tre år.

Krav til selskapet det investeres i for å få skattefradrag Kan maksimalt være seks år gammelt. Færre enn 25 ansatte Årlig lønnsgrunnlag på minst 400.000 kroner. Skal hovedsakelig drive virksomhet som ikke er passiv kapitalforvaltning. Driftsinntekter eller balansesum kan ikke overstige 40 millioner kroner. Kan maksimalt ta imot 1,5 millioner kroner i årlige investeringer gjennom denne ordningen. Kan ikke være i økonomiske vansker. Kilde: Skatteetaten

Ansatte som aksjonærer

Regjeringen har også ønsket at det skal være lettere for ansatte også å komme inn på eiersiden i et selskap. En av endringene er at opsjoner til ansatte, gitt av mindre og nyetablerte oppstartselskaper, nå først beskattes når aksjene realiseres.

Også gjennom offentlige ordninger, som Innovasjon Norge og det statlige investeringsselskapet Investinor, vil det for enkelte kunne være mulig å få inn midler til videre satsning.

Pynte bruden

Uansett om gründeren satser på privat eller offentlig kapital, er det viktig å vise frem selskapet fra sin beste side.

– De aller fleste investorer vil ved investeringer ønske å gjennomføre en due diligence av selskapet, sier Braaten.

– I en slik selskapsgjennomgang er det meningen å kartlegge finansiell eller juridisk risiko av betydning for investeringen. Sentralt vil ofte være hvor hvordan ideen er beskyttet, hvilke avtaler som er inngått og hvor langt selskapet har kommet i utviklingen.

– I en slik prosess er det viktig med konfidensialitetserklæringer først, og at prosessen gjennomføres i et datarom med begrenset tilgang for å hindre lekkasje av informasjon.

Uforberedt

– Det vi ofte ser er at mange gründere kan være uforberedt på alle spørsmålene om formalitetene, sier Petter Enholm.

– Det er ikke uvanlig at man ikke har all dokumentasjon etter Aksjeloven, ikke har skrevet en kontrakt med daglig leder, eller at man ikke finner husleiekontrakten. Men alt dette blir etterspurt i en slik prosess, så her er det viktig med dokumentasjon.

– Det er også viktig å ha formalisert gründerens relasjoner og forbindelser, slik at alt er på plass. Styret må være tett på, og i slike selskaper er det spesielt viktig å passe på hvilken hatt man har på, for eksempel hvis gründeren, daglig leder og styreleder er samme person, sier Braaten.