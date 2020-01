Badegulvet sank: Styret må betale eieren 2,9 millioner kroner, men nekter

– Jeg blir veldig overrasket om anken slipper inn i Høyesterett, sier advokat Henning Rosenlund Wahlen i Advokatfirmaet Hammervoll Pind.

De er fortsatt ikke villige til å gjøre opp for den skaden de påfører Rita Paulsen Henning Rosenlund Wahlen, Hammervoll Pind

Han har saken for Rita Paulsen som eier loftsleiligheten. Advokaten er skuffet over at saken nå er anket.

– Det viser at styret i sameiet ikke har tatt innover seg dommen fra Borgarting lagmannsrett. De er fortsatt ikke villige til gjøre opp for den skaden de har påført, og fortsatt påfører, Paulsen. Det økonomiske tapet hennes øker, og det går nå enda lenger tid til hun kan flytte hjem.

Han stiller spørsmål ved hvordan de andre beboerne i sameiet har tillatt at styret gjør dette.

– Ødelagt liv

– Det er trist å se hvor mye av et liv som kan bli ødelagt hvis man er uheldig med det sameiet man bor i, sier advokaten.

Paulsen kjøpte den ene av de tre loftsleilighetene. Hun er kjent fra flere TV-programmer, både foran og bak kamera, og vant Frøken Norge på slutten av 1980-tallet. Hun har blant annet vært involvert i TV-seriene «Skaperen» og «Hotell Cæsar».

LANGVARIG KAMP: – Rita Paulsen har ikke hatt tilgang til leiligheten siden 2015. Det var en form for utmattelsestaktikk, hevder advokat Henning Rosenlund Wahlen. Foto: Hammervold Pind

Dommen

Borgarting lagmannsrett slo fast at det er styret og sameiet som skal betale 2,9 millioner kroner til Paulsen.

Men dommen er nå anket til Høyesterett. Pengene er til utbedring av badet, kjøkken og gangen. I tillegg skal de dekke erstatning for utgifter, sakkyndige, renter og saksomkostninger.

«Sameiet har utvist uaktsomhet ved å trenere saken. De har blant annet ignorert henvendelser fra Paulsen», skriver retten.

GULVET SVIKTET: Da badegulvet plutselig sank, startet en årelang kamp om hvem som skulle betale for skadene. Foto: Privat

Dommerne mener også at det er nærliggende å anta at det var feil i de bærende konstruksjonene som forårsaket svikten i gulvet. Hvis ikke måtte sameiet i så fall bevise at grunnen var en annen:

«Det påhvilte sameiet å påvise og dokumentere at det ikke var mangler ved de bærende konstruksjoner», heter det i dommen.

Gulvet sviktet

Den gangen gulvet sviktet, tilkalte Paulsen rørleggervakten.

Hun tok problemene opp med styret i sameiet, men partene var uenige om hva skaden skyldtes og hvem som hadde ansvaret for å utbedre den.

– Paulsen har ikke hatt tilgang til leiligheten siden 2015. Den har vært ubeboelig og utgjør en helse og sikkerhetsfare. Det var en form for utmattelsestaktikk, hevder advokaten.

– Må være våken

Wahlen mener at lærdommen er klar:

– Styret må være våkent og ta ansvar. Samtidig må sameierne ikke bare delegere alt og la styret dure i vei. De må følge litt med på hva som skjer, og sikre seg at beslutningene er fornuftige, sier Wahlen.

Borgarting lagmannsrett slår fast at boligsameiet, ved styrets leder, må utbedre de bærende konstruksjonene, og sette de i forskriftsmessig stand.

I tingretten ble Paulsen tilkjent 425.000 kroner, inkludert saksomkostninger på rundt 290.000 kroner. Men styret og sameiet valgte å anke til lagmannsretten.

Etter dommen der, må de betale 2,9 millioner kroner. I tillegg må de dekke 315.000 i saksomkostninger til det offentlige.

Men dommen er ikke rettskraftig før Høyesterett har sagt sitt.

– Jeg ønsker ikke å kommentere denne dommen nå, sa advokaten Svein Andersen i Advokatkollegium AS i Ski, etter dommen i lagmannsretten.

Nå gjenstår det å se om saken slipper inn til landets øverste domstol.

Leiligheten min ble uselgelig Rita Paulsen

Tøffe år

Rita Paulsen vil helst legge hele saken bak seg.

– Leiligheten min ble uselgelig, sa hun til Finansavisen.

– Alle sakkyndige rapporter sa det samme, inkludert styrets egne rapporter: At det var kappet bærebjelker som gjorde at gulvet sviktet, hevder hun.