Leverte solid avkastning i 2019 - her er aksjefavorittene

2019 ble et godt børsår for Holberg Global A, med en kursoppgang på 33 prosent. I den siste månedsrapporten fra forvalterne kan vi lese at Holberg Global A har gitt en avkastning på 86 prosent de siste fem årene.

Holberg Global består av 32 selskaper, der de 20 største utgjør 75 prosent av porteføljen.

Årets sterke kursoppgang var bredt forankret på tvers av porteføljeselskapene.

God underliggende vekst

«Vi ser god underliggende verdi i porteføljeselskapene, selv om prisingen har kommet godt opp. Porteføljen prises med en P/E-multippel på 15,9 for 2019, basert på konsensusestimater fra Bloomberg», skriver Holberg i månedsrapporten.

I løpet av forrige måned solgte Holberg seg ut av Park 24, og forvalterne investerte ikke i noen nye selskaper.

Her er Holberg Global As aksjefavoritter: