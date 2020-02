Corona-viruset skremmer ikke Nordnet-kundene

Januar-statistikken fra Nordnet viser at bankens fondskunder nettokjøpte fond for 546 millioner i januar.

Aksjefond ble kjøpt for 500 millioner, rentefond for 33 millioner og kombinasjonsfond for 13 millioner kroner.

- Januar pleier å være en god måned for fondskjøp, slik er det også i år. Et så høyt nettokjøp av fond er rekord for en enkeltmåned for Nordnet Norge, og tyder på at fondskundene ikke er skremt av corona-viruset - iallfall ikke så langt, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem.

Han peker på den velkjente januar-effekten på børsene, samt at en del nordmenn trolig har fondssparing som nyttårsforsett. I tillegg har nok mange fått med seg at 2019 var et uvanlig lønnsomt år for fondskunder, hvor de fleste aksjefond steg 20-30 prosent.

IT og indeksfond

På topp 10-listen over de mest kjøpte fondene i januar finner vi tre globale indeksfond, samt fire teknologifond.

På andreplass ligger Odin Eiendom – et fond som steg hele 58 prosent i fjor – og som har fått en knallstart i 2020, med 6 prosent oppgang i januar.

– Nordiske eiendomsfond, og da spesielt Odin Eiendom, har hatt en veldig sterk avkastning i flere år – og det har våre kunder vært oppmerksomme på lenge. Superavkastningen kan dels tilskrives at eiendomssektoren er spesielt rentesensitiv, forklarer spareøkonom Sættem.

Mest kjøpte fond

1) KLP Aksjeglobal Indeks V

2) Odin Eiendom

3) DNB Global Indeks

4) DNB Teknologi

5) Black Rock World Technology

6) KLP Aksjeglobal Mer Samfunnsansvar

7) Handelsbanken USA Index

8) JPMorgan US Technology

9) BGF Next Generation Technology

10) Forte Obligasjon

Mest solgte fond

1) Nordnet Superfondet Norge

2) Landkreditt Høyrente

3) Skagen Vekst

4) Skagen Global

5) Skagen Kon-Tiki

6) Alfred Berg Gambak

7) Forte Trønder

8) KLP Statsobligasjon

9) Odin Norden

10) Alfred Berg Høyrente