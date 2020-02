Nordnet-kundene satser på shipping

Mens Nordnets sparekunder aldri har kjøpt så mye aksjefond, reagerte nettmeglerens aksjekunder stikk motsatt på frykten for corona-viruset som spredte seg i januar.

Januar-statistikk viser at aksjer ble omsatt for 17,2 milliarder kroner, mens det netto ble solgt for 255 millioner kroner.

Kjøper sykliske aksjer

Aldri før har Nordnet hatt en så høy omsetning i løpet av en måned. 17,2 milliarder kroner er en økning på over 40 prosent i forhold til en gjennomsnittsmåned.

– Frykten baserer seg i hovedsak på om vi vil se en ytterligere spredning og om viruset skulle mutere, noe som vil skape ytterligere problemer, sier investeringsøkonom Mads Johannesen.

– Skulle dette bli en global epidemi kan det i ytterste konsekvens kjøre verdensøkonomien inn i en global resesjon. Foreløpig har viruset vist seg å ha en relativt lav dødelighet, men jo lengre det går uten at man får utviklet en vaksine, jo verre blir det, fortsetter han.

Nordnets kunder har i januar kjøpt sykliske selskaper, som Yara, Hunter Group og Frontline.

– Selv om tankmarkedet har fått hard medfart i forbindelse med utbredelsen av corona-viruset i Kina, ser vi at våre kunder har stor tro på selskaper som Frontline og Hunter Group. Til tross for at første kvartal historisk er et dårlig kvartal, med kinesisk nyttår og nå virusepedemi, ser det fundamentale markedet bra ut og ratene er fortsatt godt over rederienes break even-nivåer, sier Johannesen.

Gevinstsikring i sol

På salgstoppen i januar troner Nel, Scatec Solar og Funcom, sistnevnte etter at Tencent la inn et bud med solid premie.

– Selv om Scatec Solar kom med kvartalstall litt under markedets forventninger har selskapet steget over 20 prosent så langt i år. Med en fantastisk utvikling så langt i år, kombinert med litt utrygge tider anser jeg dette som en klassisk gevinstsikring, sier Johannesen.

Investeringsøkonomen har ingen god forklaring på hvorfor Nordnets fonds- og aksjekunder reagerte så ulikt på uroen utløst av corona-viruset. Normalt pleier de å gå i takt.

– Kunder som handler enkeltaksjer er normalt mer kortsiktige og mer opportunistiske enn de som handler fond. De som selger aksjer nå, tror nok at de kan kjøpe tilbake aksjene til en lavere pris på et senere tidspunkt, eller de frykter en langvarig nedtur. Fondskundene kjøper vanligvis fond fordi de skal eie fondene i mange år, og tror tydeligvis ikke på at corona-viruset skal få en langsiktig negativ effekt, sier Johannesen.

Mest kjøpte aksjer (netto)

1) Yara: 143.865.332 kroner

2) Hunter Group: 67.334.108 kroner

3) Frontline: 51.677.853 kroner

4) Norsk Hydro: 41.728.530 kroner

5) Kahoot! 36.225.611 kroner

6) Norwegian: 34.236.417 kroner

7) Pareto Bank: 26.052.739 kroner

8) Europris: 19.500.771 kroner

9) ADS Crude Carriers: 18.490.466 kroner

10) XXL: 18.360.113 kroner

Mest solgte aksjer (netto)

1) Nel: -140.244.491 kroner

2) Scatec Solar: -119.385.787 kroner

3) Funcom: -73.434.064 kroner

4) TGS: -71.211.021 kroner

5) Telenor: -51.856.167 kroner

6) Norwegian Finans Holding: -36.933.451 kroner

7) Equinor: -33.721.343 kroner

8) Avance Gas: -29.129.112 kroner

9) SalMar: -25.330.519 kroner

10) REC Silicon: -21.517.722 kroner