Nordea setter ned fastrentene

Etter kuttene vil nominell fastrente være på 2,9 prosent over fem år, og over ti år blir det 2,99 prosent.

– Fastrentene skal gjenspeile det markedet tror gjennomsnittet av den flytende renten skal være over perioden man tar fastrente. Den påvirkes også av tilbud og etterspørsel i det profesjonelle rentemarkedet. Nå ser vi en justering her og velger å sette ned fastrentene på femåringen og tiåringen, sier John Sætre, leder for personmarkedet, i en pressemelding.

På nivå med flytende rente

Banken har i dag en nominell flytende rente på 3,10 prosent (effektiv 3,22 prosent) for ordinære kunder.

– Dette betyr at fastrenten nå er på nivå med den flytende. Beste flytende rente for våre Premiumkunder er 2,9 prosent, sier Sætre.

Etter kuttet blir beste nominelle fastrente for kunder i fordelsprogrammet Premium 2,85 prosent med fem års binding, og 2,95 prosent med ti års binding. Effektiv rente blir henholdsvis 2,96 og 3,07 prosent.

– Vi følger markedet tett, og vi ser en vesentlig økning i interessen for rentebinding blant kundene. Fortsatt er andelen lav i forhold til de som velger flytende rente, men vi ser at stadig flere nå ønsker å orientere seg om fastrente, sier banksjefen.

I dag er det rundt 5 prosent av Nordea-kundene som har fastrente.