Juss-Buss: Ofre for bankID-svindel er nesten rettsløse

Ifølge jusstudent og medarbeider i Husleie- og gjeldsgruppen til Juss-Buss Mari Storholt er uvitende ofre for bankID-svindel nærmest rettsløse, fordi de møter stengte dører hos Finansklagenemnda, skriver Dagens Næringsliv.

Skal ikke, men gjør det likevel

Du skal aldri dele passord eller kode på BankID med noen, ikke engang med familiemedlemmer, partner eller andre du stoler på, men en undersøkelse utført av Norstat i november i fjor viste at 6 prosent har gjort det minst én gang og at 4 prosent mener det er greit å dele kode og passord. I aldersgruppen 18–29 år sa 11 prosent at de har delt BankID med andre én eller flere ganger. 18 prosent sa at de har brukt andres BankID en eller flere ganger.

Det bærer en sjelden gang galt av sted, og da er det tragisk nok ofte i nære relasjoner BankID misbrukes til å opprette kredittkort, forbrukslån eller på annen måtte sette eieren i gjeld. Juss-Buss opplyser at de får inn én til to nye saker i uken.

– Beløpene varierer. Det kan være store summer. Millioner. Ofte må bolig selges på tvangssalg, og de opplever store utleggstrekk i lønn, sier Storholt i Juss-Buss.

Kundeforhold eller ikke

Finansklagenemnda skal løse tvister mellom finansselskaper og kundene deres, men hjelper ikke her.

– I sakene som gjelder misbruk av BankID, er det ofte slik at banken mener at klager uansett må holdes erstatningsansvarlig, fordi hun eller han har forsømt å verne om sin BankID. Nemnda har da ikke tatt saken til behandling da dette spørsmålet som regel ikke knytter seg til et avtaleforhold med banken, forklarer administrerende direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda.

Siden 2013 har nemnda avvist flere saker med den begrunnelsen. Samtidig er det bankID-innehaveren som avkreves beløpet vedkommende er satt i gjeld for, med renter, så Juss-Buss påpeker at det tyder på at det foreligger et kontraktsforhold.

Sverdrup sier at sekretariatets fagavdeling er oppmerksom på problemstillingen, og vil be nemnda se nærmere på det.

(©NTB)