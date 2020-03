Aksjonærforeningen hilser DNB-dommen velkommen

Høyesterett ga i dag Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management der stridens kjerne var om forvaltningen av flere aksjefond var tilstrekkelig aktiv, slik banken hevdet.

Banken må i tråd med dommen betale ut rundt 350 millioner i honorarer til andelseierne.

Har kuttet gebyrer kraftig

Aksjonærforeningen, som i sin tid var en pådriver for å få Finanstilsynet til å granske såkalt «skapindeksering», hilser dommen velkommen.

«Mange hundre tusen aksjefondssparere kan takke Forbrukerrådet og DNB for at aksjefond er et bedre og billigere spareprodukt enn noensinne», skriver styreleder Bernt Bangstad i en blogg på foreningens hjemmesider.

«For er det noe denne saken har resultert i, så er det til dels betydelige kutt i honorarene for aktiv forvaltning og fremveksten av de billigere indeksfondene. I tillegg har vi takket være aksjesparekonto endelig fått reell konkurranse fondsforvalterne imellom», fortsetter Bangstad.

– Burde ha lagt seg flate

Han viser videre til at Finanstilsynet i 2015 slo fast at DNBs kunder ikke hadde fått det de hadde betalt for.

«Straffbart? Neppe. Kritikkverdig? Helt klart. DNB aksepterte da også kritikken fra tilsynet og etterkom lydig krav om lavere priser og endret investeringstrategi. Men erstatningspliktig? Tja. Vi mener jo at DNB allerede etter tilsynets kritikk burde lagt seg flat og erkjent at den hadde levert forvaltning som ikke holdt skikkelig DNB-merke, kompensert kundene og gått videre», skriver styrelederen videre.

«I stedet har banken satt både ressurser og omdømme inn på å overbevise domstolene og sine kunder om at det høyst middelmådige er godt nok», legger Bangstad til.