Slik sikrer du porteføljen i tider med børsuro

Hovedindeksen på Oslo Børs har allerede falt over elleve prosent på en uke, men nivået er fortsatt tre prosent høyere enn i begynnelsen av fjoråret. Den seneste tidens nedgang forhindrer heller ikke at den amerikanske S&P 500-indeksen ennå har en pris/bok-multippel på 3,27 – langt mer enn toppen i forkant av finanskrisen i 2008-2009.

Robust i nedgangstider

Hvordan beskytter man porteføljen mot effektene av ytterligere børsfall?

– En portefølje bestående av ikke bare aksjer, men for eksempel 40 prosent i rentepapirer, vil allerede være godt sikret i mine øyne, svarer investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– En portefølje som er godt balansert mellom aksjer og renter vil være robust i nedgangstider.

Dersom du har for høy børseksponering, anbefaler Johannesen en enkel strategi: Selg simpelt hen noen av aksjene eller aksjefondsandelene og plasser pengene i trygge obligasjonsfond.

– Senere kan du eventuelt forsøke å kjøpe tilbake aksjene eller aksjefondene på et lavere nivå, sier han.

– Husk imidlertid at det er lettere sagt enn gjort å time markedet.

ADVARER MOT OVER-GEARING: Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Nordnet

Mads Johannesen, Nordnet

Gull som beskyttelse

En alternativ sikringsstrategi, ifølge Nordnets investeringsøkonom, er å kjøpe gull i form av et børsnotert gullfond eller tilsvarende.

Han påpeker at gullprisen – i likhet med statsobligasjoner fra høyt ratede stater – normalt stiger, når aksjemarkedene faller mye.

I 2008, da Hovedindeksen på Oslo Børs ble mer enn halvert, klatret verdien av det edle metallet med tre prosent – vel og merke målt i amerikanske dollar. Kronekursen stupte i dette året, idet investorene flyktet ut av små, lite likvide valutaer. Målt i norske kroner skjøt gullprisen følgelig opp med over 30 prosent.

Sikring med bear-fond

– For mer sofistikerte investorer finnes det sikringsinstrumenter i form av opsjoner, futures og bearprodukter, men dette er for spesielt interesserte og krever at man setter seg godt inn i produktene, fortsetter Johannesen.

– Det børsnoterte fondet Xact OBX Bear er kanskje det enkleste og billigste av dem.

Sistnevnte gir en shorteksponering på 200 prosent av OBX-indeksen.

Med andre ord: Dersom børsen faller med tre prosent på en dag, gir fondet en bruttoavkastning på seks prosent. Xact OBX Bears årlige forvaltningskostnad er på bare 0,8 prosent per år, men i tillegg kommer kurtasje ved kjøp og salg. I Nordnets tilfelle er kurtasjen typisk 0,049 prosent og minimalt 79 kroner.

Mads Johannesen, Nordnet

Ikke langsiktig strategi

– De fleste av våre kunder bruker opsjoner, futures, og bull- og bearprodukter som kortsiktig spekulasjon og trading, og ikke som langsiktige investeringer, presiserer Johannesen.

– Til det er kostnadene for høye.

Et mulig problem med bull- og bearproduktene er dessuten at de rebalanseres daglig, noe som innebærer at store svingninger begge veier kan svekke den langsiktige avkastningen.

– For mer langsiktig sikring er mini-futures generelt bedre, hevder Johannesen.

Mini-futures er terminkontrakter på for eksempel børsindekser som OBX eller S&P 500. De innebærer at du forplikter deg til kjøp eller salg av indeksen på et fremtidig tidspunkt. Den innebyggede gearingen innebærer at handel med slike instrumenter krever særlig godkjennelse fra ditt meglerhus. Hos Nordnet må kundene dessuten bestå en kunnskapstest for å få lov til å handle disse produktene.

«Lett å gå seg vill»

– Det er lett å gå seg vill og trå feil i derivatmarkedet, advarer Nordnets investeringsøkonom.

– Å ikke vite størrelsen på eksponeringen er en feil som forekommer, og enkelte nybegynnere tar ikke hensyn til at terminkontrakter og opsjoner forfaller.

I motsetning til terminkontrakter, som forplikter kjøperen til å gjennomføre en handel på forfallstidspunktet, har eieren av opsjoner bare en rett til å kjøpe eller selge.

En kjøpsopsjon («call») kan for eksempel gi eieren rett til å kjøpe OBX-indeksen for 600 frem til 17. april. Dersom indeksens faktiske verdi er 700, kan eieren utøve opsjonen og tjene 100 kroner ganger opsjonens størrelse, som typisk er 100. Hver opsjon gir da en gevinst på 10 000 kroner minus opsjonens kostnad. En salgsopsjon («put») gir derimot positiv avkastning når indeksen faller under et visst nivå.

Forsiktig med gearing

– Å kjøpe de mest gearede produktene er en tredje nybegynnerfeil, sier Johannesen.

– Da skal det små ufordelaktige kursbevegelser til, før man blir knocket ut og taper hele innsatsen.

Dette er særlig tilfellet for terminkontrakter, hvor et relativt lite beløp (margin) kan gi deg svært mye større eksponering.

– Med et produkt som har ti ganger gearing, taper du hele innsatsen, dersom markedet beveger seg ti prosent i feil retning, sier Johannesen.

Nordnet-økonomen påpeker også at derivater – opsjoner, futures og bearprodukter – kun kan handles på ordinære VPS-kontoer og ikke på aksjespare- eller investeringskontoer. Dette betyr i sin tur at eventuelle gevinster beskattes fortløpende.

Opsjonene blir dyrere

Strategen Eleanor Creagh i Saxo Bank har i de seneste månedene benyttet salgsopsjoner på de store børsindeksene, samt kjøpsopsjoner på den såkalte «fryktindeksen» (VIX) for å beskytte porteføljer mot børsfall. Sistnevnte gir positiv avkastning, når volatiliteten i markedet stiger over et visst nivå.

Forrige ukes dramatiske bevegelser har imidlertid gjort både indeks- og VIX-opsjonene dyre, ifølge Creagh.

– I dagens marked ville det trolig være mer fornuftig å selge enn å kjøpe dem, sier hun.

– Som langsiktig sikring liker vi uansett å være «long» volatilitet.

Strategien kan innebære kjøp av VIX-kjøpsopsjoner med forfall langt frem i tid. Creagh mener imidlertid at privatinvestorer kan oppnå mange av de samme fordelene ved å kjøpe aksjer i selskaper som tjener på svingninger i aksjemarkedet – som børsene CME Group, Deutsche Börse og Intercontinental Exchange.

BRUKER SOFISTIKERTE SIKRINGSSTRATEGIER: Saxo Bank-strategen Eleanor Creagh. Foto: Saxo Bank

Eleanor Creagh, Saxo Bank

Avkastning under tidligere perioder med børsfall Aktiva 2008 2018 Hittil I år Hovedindeksen -53% -1% -11% S&P 500 i kr. -19% 5% -2% Norske høyrentefond I.T. 4% 0% Norske statsobligasjonsfond 8% 1% 2% Norske pengemarkedsfond 7% 1% 0% Gull i kr. 32% 8% 11% Kroner mot euro -18% -1% -5% Kroner mot dollar -22% -8% -7%

Avkastning, internasjonale kombinasjonsfond (balansert profil, norske kroner) Fond 20 år 10 år 5 år 1 år Hittil I år Carnegie Strategifond 4,3% 9,6% 7,6% 17,2% -1,9% Danske Invest Horisont 50 I.T. I.T. 5,8% 7,6% 0,2% Danske Invest Horisont 65 I.T. I.T. 6,7% 8,7% 0,0% Delphi Kombinasjon 7,7% 8,4% 5,5% 3,6% -1,7% DNB Aktiv 50 4,3% 7,0% 5,4% 7,2% -1,1% Eika Balansert I.T. 6,7% 3,6% 2,1% -2,8% KLP Lang Horisont I.T. I.T. 4,8% 6,0% -2,5% Nordea Plan Balansert I.T. 7,0% 4,9% 6,7% -2,4% Odin Flex C I.T. I.T. 5,4% 8,0% -0,8% SR-Bank 50 A I.T. I.T. 5,5% 5,9% -0,7% Storebrand Kombinasjon I.T. 7,3% 5,3% 4,4% -2,1% Inkluderer bare fond med minst fem års historikk og denominert I norske kroner.