Nye takster gir Kragerø 55 prosent mer i eiendomsskatt

– Jeg spår at kommunen får en storm av klager, sier en av Kragerø-beboerne Finansavisen har vært i kontakt med.

Han forteller at en hel gruppe leiligheter alle har fått en takst langt over forventet salgssum, når Kragerø kommune – som flere andre kommuner – har retaksert alle eiendommer i forbindelse med utskrivningen av eiendomsskatt for 2020.

En gjennomgang av listen Kragerø kommune har lagt ut til offentlig ettersyn, viser at beregnet inntekt fra eiendomsskatt for kommunen i 2020 er litt over 70 millioner kroner. I 2018 var eiendomsskatteinntektene på 45,7 millioner kroner. Det innebærer en inntektsøkning på hele 55 prosent på to år.

Skattelisten viser at det er flere eiere av fritidseiendommer i kommunen som må ut med mer enn 50.000 kroner i året i eiendomsskatt.

Ville ha redusert skatt

Paradoksalt nok kommer økningen etter at daværende finansminister Siv Jensen (FrP) i 2018 sa at: «Vi ønsker at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer», og reduserte den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille.

I stedet valgte Kragerø å utarbeide en ny takst på alle eiendommer, over 12.000, noe kommunen har adgang til å gjøre hvert tiende år.

«Mange vil oppleve at taksten har steget sammenlignet med den taksten som ble satt i 2007», sa Beathe With, kommunalsjef for samfunn i Kragerø, til Finansavisen i forrige uke.

I det samme intervjuet påpeker hun at bakgrunnen for retakseringen var å sikre kommunens inntekter.

Sjablongmodell

Derfor har ansatte fra Oslo-firmaet Verditakst i høst besøkt alle Kragerøs eiendommer, for å vurdere eiendommene.

Som basis for vurderingene er det brukt en sjablongmodell, i likhet med de fleste andre kommuner som velger å taksere eiendommene fremfor å benytte seg av Skatteetatens formuesgrunnlag.

Slik beregnes taksten i Kragerø kommune I Kragerø benyttes en sjablongmodell, der taksten er et produkt av fem ulike faktorer: Bygningens bruksareal (antall kvadratmeter)

Arealfaktor (1 for hovedetasje, 0,3 for kjeller, 0,7 for loft)

Kvadratmeterpris etter sjablong

Sonefaktor

Vurderingsfaktor Sonefaktoren ... skal si noe om hvor attraktivt området er. For boligeiendom har for eksempel Kragerø sentrum en sonefaktor på 1, mens Portør har en sonefaktor på 0,7. For fritidseiendom har Kragerø sentrum en sonefaktor på 1,8. Området Kjøebrønn har en sonefaktor på 1,2, mens området Jomfruland-Skåtøy-Arø-Stråholmen-Buholmen har en sonefaktor på 2. Vurderingsfaktoren ... skal si noe om andre forhold ved eiendommen, for eksempel standard og alder. For boligeiendommer kan vurderingsfaktoren maksimalt settes til 2, for eiendommer med veldig høy standard. Eiendommer med normal standard får en vurderingsfaktor på 1. For fritidseiendommer er den høyeste vurderingsfaktoren som kan benyttes 5. Denne brukes på spesielt fine eiendommer med blant annet og brygge, strandlinje og spesielt god standard. En eiendom med normal standard får vurderingsfaktor 1. Eksempler: Bolig i Kragerø sentrum på 100 kvadratmeter på ett plan med normal standard: 100 kvadratmeter x 1 x 20.000 kroner x 1 x 1 = 2 millioner kroner Fritidsbolig i Kragerø sentrum på 100 kvadratmeter på ett plan med normal standard: 100 kvadratmeter x 1 x 20.000 kroner x 1,8 x 1 = 3,6 millioner kroner Fritidsbolig på Skåtøy på 100 kvadratmeter på ett plan med svært høy standard: 100 kvadratmeter x 1 x 20.000 kroner x 2 x 5 = 20 millioner kroner Kilde: Retningslinjer for taksering for eiendomsskatt, Kragerø kommune

Vurderingsfaktor

Sjablongmodellen tar blant annet utgangspunkt i hva slags bygningstype det er, bruksarealet, kvadratmeterprisen og hvilket område bygningen ligger i. I tillegg benyttes en spesiell vurderingsfaktor, som avhenger av standard og bygningsmassens alder.

For fritidseiendommene i Kragerø spiller denne siste faktoren en spesielt stor rolle i verdsettelsen. Den kan nemlig settes helt opp til 5, dersom eiendommen er «med spesielt godt opparbeidet tomt av spesielt god standard, som strandtomt med brygge/kai/molo, spesielt stor tomt og andre forhold som gjør eiendommen betydelig mer verdt enn andre sammenlignbare eiendommer».

En slik eiendom vil dermed få fem ganger så høy verdi som en like stor eiendom beliggende på samme sted, men der vurderingsfaktoren er 1. Vurderingsfaktor 1 karakteriseres i kommunens retningslinjer som å ha en normal standard på sammenlignet med bygninger forøvrig, og en ha en gjennomsnittlig standard på opparbeidelse og arrondering av tomt.

HØY VURDERINGSFAKTOR: Denne eiendommen på Geitholmen er taksert til 17,2 millioner kroner. Eieren må ut med en eiendomsskatt på nesten 35.000 kroner i året. Foto: Fokus Foto

For høyt?

En av dem som mener at hans egen eiendom er taksert for høyt, er Morten R. Kveim. Familien har en fritidseiendom på Skåtøy, og da eiendommen ble taksert i forbindelse med eiendomsskatteutskrivningen første gang, i 2008, ble den taksert til 15 millioner kroner.

– Sammenlignet med de andre eiendommene i nærheten synes jeg det var urimelig høyt, så da valgte vi å sende inn en høflig klage, forteller han.

Modeller for beregning av eiendomsskatt Kommunene har to ulike modeller å velge mellom for å beregne eiendomsskatt; en kommunal takstmodell eller Skatteetatens formuesgrunnlag. Oslo og Bergen er blant de som har valgt det siste.

En del kommuner som også har skatteinntekter fra mange fritidsboliger har en kommunal takstmodell. Kragerø er en av disse.

Satt opp etter klage

Men det gikk ikke helt etter planen.

– Vi fikk et brev tilbake, der eiendommen var vurdert av en klagenemnd, og det ble påpekt at vi blant annet hadde flotte brygger. Så i stedet ble taksten satt opp med 33 prosent til 20 millioner kroner, og da hadde vi ingen annen klageadgang enn å anlegge sak. Det valgte vi ikke å gjøre, for ikke å legge oss ut med kommunen, sier han.

– På det tidspunktet var vi heller ikke klar over forskjellsbehandlingens omfang.

Nytt hopp

I 2018 fikk kommunen adgang til å justere takstene, ettersom det var gått ti år siden den første utskrivningen av eiendomsskatten. Alle takster ble lagt på med 10 prosent, og Kveims eiendom var nå verdt 22 millioner kroner.

Kveim klaget igjen, og fikk denne gangen også utarbeidet en privat takst av et firma som kommunen har brukt mye i skjærgården. Firmaet verdsatte eiendommen til 15 millioner kroner.

– Men dette valgte klagenemnden å se bort fra, etter dissens i kommunestyret, forteller Kveim.

Venter på svar

I 2018 klaget han så til Sivilombudsmannen, som igjen ba om en uttalelse fra kommunen. Etter flere purringer kom den rett før jul fra kommunalsjefen, uten noen klar forklaring på det Kveim opplever som forskjellsbehandling.

Nesten to år etter klagen, venter Kveim ennå på svar fra Sivilombudsmannen.

Nok et hopp

I mellomtiden har kommunen fått eiendommen retaksert, og opererer nå med en anslått markedsverdi på 27,78 millioner kroner.

– Skal du klage igjen?

– Jeg tror det, sier Kveim.

– Jeg mener taksten er feil. Jeg tror det vil være vanskelig å få den prisen kommunen mener det er verdt. Det er få eiendommer her som selges for over 15 millioner.

– Man kan absolutt spørre seg om grundigheten og kvaliteten av vurderingen når så mange eiendommer skal vurderes på billigst mulige måte i løpet av så kort tid. Jeg opplever at det er forskjellsbehandling og rot som har preget prosessen, noe jeg også har skrevet i min klage til Sivilombudsmannen, sier Kveim.