Nordea tilbyr avdragsfrie perioder for boliglånskunder

Nordea har besluttet å tilby avdragsfrie perioder til person- og bedriftskunder som trenger hjelp på grunn av coronautbruddet, går det frem av en pressemelding.

Beslutningen gjelder for alle de nordiske landene.

Opptil seks måneder

Nordea vil tilby person- og bedriftskunder en avdragsfri periode på opptil seks måneder på boliglån.

For små og mellomstore bedrifter vil Nordea tilby en avdragsfri periode på tre måneder der det er behov, og vi er også klare til å hjelpe kundene våre med andre former for støtte.

– Vi er her for å støtte kundene våre gjennom både gode tider og krevende tider som en solid og personlig finansiell partner. Coronaviruset har spredt seg raskt, og det påvirker de nordiske samfunnene og kundene våre. Derfor har vi besluttet å innføre noen raske tiltak for å støtte personkunder og små og mellomstore bedrifter i Norden, sier Frank Vang-Jensen, konsernsjef i Nordea.

Han påpeker viktigheten ved det å bidra til å holde de nordiske økonomiene i gang i ekstraordinære situasjoner som dette.

Endringer i driften

Nordea anmoder bedriftskunder om å kontakte banken umiddelbart hvis de forventer endringer i den vanlige driften.

Banken anbefaler at bedriftene setter opp realistiske likviditetsprognoser og tydelige budsjetter for kontantstrømmen.

Om nødvendig har banken flere tiltak og instrumenter tilgjengelig som kan bidra til å styrke bedriftenes arbeidskapital og likviditet.

– Nordea er en godt kapitalisert bank med et solid balanseregnskap, og det gjør at vi har et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe kundene våre. Vi iverksetter alle tiltak vi kan, for å hjelpe og gi råd til kundene våre, sier Vang-Jensen.

Tiltakene tilpasses kundenes behov i hvert av landene, for eksempel ved at det tas hensyn til markedsstrukturen for boliglån i Danmark.