Advarer mot svindelforsøk når ny skattemelding kommer

Denne uken starter Skatteetaten utsendelse av skattemeldingen, i helt ny drakt.

Selskapet Buypass, som utvikler løsninger for digital sikkerhet, minner om at mars var måneden med aller høyest svindelaktivitet på nett i sommerhalvåret i fjor.

Ifølge en pressemelding sendt ut mandag er risikoen for nye svindelforsøk stor når årets skattemelding kommer.

– Erfaringen fra de siste årene er at datakriminelle bruker dette som en mulighet til å svindle nordmenn for store pengesummer via falske nettsider. Dette gjør de ved å utgi seg for å være Skatteetaten, og metoden de ofte bruker er å sende ut en e-post med en link der du må inn for å bekrefte eller gi fra deg informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Janne Syversen.

Hun understreker at verken Skatteetaten eller andre myndigheter i Norge vil be om at du skal logge deg inn ved å klikke på en lenke som ligger i en e-post.

Når du får vite at skattemeldingen din er tilgjengelig, bes du om å logge inn på Skatteetatens hjemmeside, som igjen kobler deg direkte inn til ID-porten.

– Der må du logge deg inn med din elektroniske ID. Dermed får du sikker tilgang til dine opplysninger og du beskytter egen identitet, fortsetter Syversen.