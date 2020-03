Det er ikke bare aksjefond som stuper i verdi i disse mildt sagt turbulente tider. Det samme gjør norske høyrentefond (high yield).

Høyrentefond investerer i obligasjonslån i selskaper med en høyere enn vanlig risiko. Lånene er utstedt av selskaper med lavere kredittkvalitet, og som må betale høyere rente for å få låne penger i markedet.

– Naturlig

«Det er naturlig at kursene på obligasjonslån til bedrifter som Aker BP, Borr Drilling, Ocean Yield, Color Group og andre faller i verdi i krisetider som nå. Risikoen for at disse selskapene ikke overholder sine låneforpliktelser har økt», blogger spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

Han peker også på at likviditeten i disse obligasjonene ikke på langt nær er så god som for børsnoterte aksjer. Samtidig kommer salgspresset fra at nervøse fondskunder selger seg ut.

«Med lav likviditet, eller mange selgere og få kjøpere, må kursen langt ned for å få til en handel», fortsetter spareøkonomen.

Kronesjokk

I tillegg påvirker kronesvekkelsen høyrentefondene negativt, siden deler av rentepapirene er i utenlandsk valuta.

«Da sikrer som regel forvalteren verdien mot valutasvingninger. De fleste forvaltere gjør dette gjennom å rullere tre måneders forwardkontrakter. Når kronen svekker seg, må fondene plassere kontanter som sikkerhet for disse kontraktene. Når fondene må stille store summer i sikkerhet for å dekke valutasvingningene, skaper det ekstra salgspress i det norske rentemarkedet», forklarer Sættem.

– Det er brutalt

Mange av de norske høyrentefondene har stupt over 20 prosent bare den siste måneden, og er i minus også over fem år.

«En måneds elendig avkastning har visket ut fem års positiv avkastning. Det er brutalt», konkluderer Nordnet-økonomen.

Likevel minner han andelseiere i disse fondene om historien, som viser at man på lang sikt kan forvente en avkastning og risiko som ligger mellom aksjefond og trygge rentefond.