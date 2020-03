Storebrand Bank kutter renten igjen

Storebrand Bank setter igjen ned flytende rente på boliglån, med inntil 0,50 prosentpoeng, skriver banken på sine hjemmesider tirsdag.

Etter dette blir bankens beste flytende, nominelle rente på et boliglån 1,99 prosent.

Dette er andre gang på under en uke at banken kutter renten.

– Det betyr at boliglånskunder i Storebrand bank får et rentekutt på inntil 0,85 prosentpoeng, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand, ifølge en pressemelding.

De nye rentesatsene gjelder fra 25. mars for nye boliglån, og fra 1. mai for eksisterende lån. Det forrige rentekuttet vedtatt den 18. mars trer i kraft for eksisterende lån 30. april.

Også innskuddsrenten settes ned, samlet med inntil 0,5 prosentpoeng. Nye innskuddsrenter vil gjelde fra 27. mai.

– Kunder som har blitt permittert eller selvstendig næringsdrivende som nå mister inntekter på grunn av coronatiltakene kan søke om avdragsfrihet på lånet, og det har mange av våre kunder gjort den siste uken, fortsetter Skaaret.

